В Харькове прокуратура арестовала бизнес россиян почти на 40 млн гривен
Прибыль от бизнеса в Харькове учредители-россияне тратили в поддержку войны против Украины, установила Харьковская областная прокуратура.
Среди учредителей харьковского предприятия — три гражданина РФ, проживающих в Москве и Белгороде. Россияне получали в Украине прибыль от хозяйственной деятельности ООО и платили налоги в государственный бюджет рф, финансируя войну в Украине.
Также существовал риск, что руководство в дальнейшем планировало сотрудничать с государством-агрессором.
В настоящее время идет расследование по уголовному производству по факту коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).
12 октября Дзержинский районный суд Харькова удовлетворил ходатайство прокурора и разрешил арестовать нежилые помещения предприятия стоимостью почти 38 млн гривен и корпоративные права учредителей-россиян ООО в сумме более 600 тыс. гривен.
В настоящее время идет передача активов в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Читайте также: 17 россиян и беларусов зарабатывали на Чугуевщине: их бизнес арестованКатегории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков, Экономика; Теги: бизнес, россияне, Харьковская областная прокуратура; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 14 октября 2022 в 17:25;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове прокуратура арестовала бизнес россиян почти на 40 млн гривен".