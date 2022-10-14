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В Харькове прокуратура арестовала бизнес россиян почти на 40 млн гривен

Общество 17:25   14.10.2022
Оксана Якушко
В Харькове прокуратура арестовала бизнес россиян почти на 40 млн гривен

Прибыль от бизнеса в Харькове учредители-россияне тратили в поддержку войны против Украины, установила Харьковская областная прокуратура.

Среди учредителей харьковского предприятия — три гражданина РФ, проживающих в Москве и Белгороде. Россияне получали в Украине прибыль от хозяйственной деятельности ООО и платили налоги в государственный бюджет рф, финансируя войну в Украине.

Также существовал риск, что руководство в дальнейшем планировало сотрудничать с государством-агрессором.

В настоящее время идет расследование по уголовному производству по факту коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).

12 октября Дзержинский районный суд Харькова удовлетворил ходатайство прокурора и разрешил арестовать нежилые помещения предприятия стоимостью почти 38 млн гривен и корпоративные права учредителей-россиян ООО в сумме более 600 тыс. гривен.

В настоящее время идет передача активов в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

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Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков, Экономика; Теги: , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 14 октября 2022 в 17:25;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове прокуратура арестовала бизнес россиян почти на 40 млн гривен".