ВСУ отбили вражескую атаку на приграничное село на Харьковщине — Генштаб

В течение суток подразделения Сил обороны отбили атаку оккупантов в районе села Огурцово Волчанской громады Харьковской области, которое находится возле границы с Россией.

Об этом сообщается в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

Согласно информации, ударам противника подверглись районы более десяти украинских населенных пунктов, среди которых и Харьков.

Также Генштаб сообщает, что на Слобожанском направлении противник обстреливал из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Волчанские Хутора, Григорьевка, Комиссарово, Огурцово, Старица и Стрелечья.

На Купянском направлении — бил из артиллерии в районах населенных пунктов Берестовое, Гряниковка, Двуречная, Каменка, Красное, Кисловка, Котляровка и Стельмаховка.