ВСУ отбили вражескую атаку на приграничное село на Харьковщине — Генштаб
В течение суток подразделения Сил обороны отбили атаку оккупантов в районе села Огурцово Волчанской громады Харьковской области, которое находится возле границы с Россией.
Об этом сообщается в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.
Согласно информации, ударам противника подверглись районы более десяти украинских населенных пунктов, среди которых и Харьков.
Также Генштаб сообщает, что на Слобожанском направлении противник обстреливал из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Волчанские Хутора, Григорьевка, Комиссарово, Огурцово, Старица и Стрелечья.
На Купянском направлении — бил из артиллерии в районах населенных пунктов Берестовое, Гряниковка, Двуречная, Каменка, Красное, Кисловка, Котляровка и Стельмаховка.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака, генштаб, сводка, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2022 в 19:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВСУ отбили вражескую атаку на приграничное село на Харьковщине — Генштаб".