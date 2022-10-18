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ВСУ отбили вражескую атаку на приграничное село на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 19:18   18.10.2022
Елена Нагорная
ВСУ отбили вражескую атаку на приграничное село на Харьковщине — Генштаб

В течение суток подразделения Сил обороны отбили атаку оккупантов в районе села Огурцово Волчанской громады Харьковской области, которое находится возле границы с Россией.

Об этом сообщается в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

Согласно информации, ударам противника подверглись районы более десяти украинских населенных пунктов, среди которых и Харьков.

Также Генштаб сообщает, что на Слобожанском направлении противник обстреливал из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Волчанские Хутора, Григорьевка, Комиссарово, Огурцово, Старица и Стрелечья.

На Купянском направлении — бил из артиллерии в районах населенных пунктов Берестовое, Гряниковка, Двуречная, Каменка, Красное, Кисловка, Котляровка и Стельмаховка.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2022 в 19:18;

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