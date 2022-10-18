ЗСУ відбили ворожу атаку на прикордонне село на Харківщині – Генштаб
Протягом доби підрозділи Сил оборони відбили атаку окупантів у районі села Огірцеве Вовчанської громади Харківської області, що біля кордону з Росією.
Про це повідомляється в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.
Згідно з інформацією, ударів противника зазнали райони більше ніж десяти українських населених пунктів, серед яких і Харків.
Також Генштаб повідомляє, що на Слобожанському напрямку противник обстрілював з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Вовчанські Хутори, Григорівка, Комісарове, Огірцеве, Стариця та Стрілеча.
На Куп’янському напрямку – гатив з артилерії в районах населених пунктів Берестове, Гряниківка, Дворічна, Кам’янка, Красне, Кислівка, Котлярівка та Стельмахівка.Категорії: Події, Харків; Теги: атака, генштаб, сводка, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2022 в 19:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "ЗСУ відбили ворожу атаку на прикордонне село на Харківщині – Генштаб".