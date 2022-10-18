ЗСУ відбили ворожу атаку на прикордонне село на Харківщині – Генштаб

Протягом доби підрозділи Сил оборони відбили атаку окупантів у районі села Огірцеве Вовчанської громади Харківської області, що біля кордону з Росією.

Про це повідомляється в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.

Згідно з інформацією, ударів противника зазнали райони більше ніж десяти українських населених пунктів, серед яких і Харків.

Також Генштаб повідомляє, що на Слобожанському напрямку противник обстрілював з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Вовчанські Хутори, Григорівка, Комісарове, Огірцеве, Стариця та Стрілеча.

На Куп’янському напрямку – гатив з артилерії в районах населених пунктів Берестове, Гряниківка, Дворічна, Кам’янка, Красне, Кислівка, Котлярівка та Стельмахівка.