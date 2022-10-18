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Синєгубов: вранці частину з 8 ракет збили, ворог бив по інфраструктурі і вчора

Події 17:48   18.10.2022
Олена Нагорна
Синєгубов: вранці частину з 8 ракет збили, ворог бив по інфраструктурі і вчора

У Харкові фахівці працюють над ліквідацією наслідків ракетного обстрілу міста вранці 18 жовтня.

Про це голова ОВА Олег Синєгубов повідомив в етері національного марафону.

“Сьогодні о 8:20 ми мали 8 ракетних ударів по місту Харкову. Усі ракети типу С-300 були випущені з території Бєлгорода. Частину ракет було збито нашою ППО.Частина ракет вдарила по житлових масивах, по житловому будинку зокрема. Частина це – складські приміщення. Жодного відношення до військової тематики ці об’єкти не мають”, – розповів чиновник.

Синєгубов повідомив, що 17 жовтня ворог також кілька разів вдарив у “напрямку критичної інфраструктури”, проте коли і куди саме – не уточнив.

“На щастя, всі абсолютно пошкодження були ліквідовані. Ані містяни, ані мешканці області цього не відчули”, – наголосив глава ОВА.

Нагадаємо, що близько 8:20 18 жовтня російські військові вдарили 8 ракетами С-300 по двох районах Харкова. У Слобідському районі уламки збитої ракети впали на асфальт біля входу до житлової багатоповерхівки. В Основ’янському районі під ударом окупантів опинилися склади із продуктами та приватні автомобілі.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2022 в 17:48;

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