Синєгубов: вранці частину з 8 ракет збили, ворог бив по інфраструктурі і вчора
У Харкові фахівці працюють над ліквідацією наслідків ракетного обстрілу міста вранці 18 жовтня.
Про це голова ОВА Олег Синєгубов повідомив в етері національного марафону.
“Сьогодні о 8:20 ми мали 8 ракетних ударів по місту Харкову. Усі ракети типу С-300 були випущені з території Бєлгорода. Частину ракет було збито нашою ППО.Частина ракет вдарила по житлових масивах, по житловому будинку зокрема. Частина це – складські приміщення. Жодного відношення до військової тематики ці об’єкти не мають”, – розповів чиновник.
Синєгубов повідомив, що 17 жовтня ворог також кілька разів вдарив у “напрямку критичної інфраструктури”, проте коли і куди саме – не уточнив.
“На щастя, всі абсолютно пошкодження були ліквідовані. Ані містяни, ані мешканці області цього не відчули”, – наголосив глава ОВА.
Нагадаємо, що близько 8:20 18 жовтня російські військові вдарили 8 ракетами С-300 по двох районах Харкова. У Слобідському районі уламки збитої ракети впали на асфальт біля входу до житлової багатоповерхівки. В Основ’янському районі під ударом окупантів опинилися склади із продуктами та приватні автомобілі.Категорії: Події, Харків; Теги: обстріл, ракети, сінєгубов, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2022 в 17:48;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синєгубов: вранці частину з 8 ракет збили, ворог бив по інфраструктурі і вчора".