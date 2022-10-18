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Утром часть из 8 ракет сбили, враг бил по инфраструктуре и вчера — Синегубов

Происшествия 17:48   18.10.2022
Елена Нагорная
Утром часть из 8 ракет сбили, враг бил по инфраструктуре и вчера — Синегубов

В Харькове специалисты работают над ликвидацией последствий ракетного обстрела города утром 18 октября.

Об этом председатель ОВА Олег Синегубов сообщил в эфире национального марафона.

«Сегодня в 8:20 мы имели 8 ракетных ударов по городу Харькову. Все ракеты типа С-300 были выпущены с территории Белгорода. Часть ракет была сбита нашей ПВО. Часть ракет ударила по жилым массивам, по жилому дому в частности. Часть это — складские помещения. Никакого отношения к военной тематике эти объекты не имеют», — рассказал чиновник.

Синегубов сообщил, что 17 октября враг также несколько раз ударил в «направлении критической инфраструктуры», однако когда и куда именно — не уточнил.

«К счастью, все абсолютно повреждения были ликвидированы. Ни горожане, ни жители области этого не почувствовали», — подчеркнул глава ОВА.

Напомним, что около 8:20 18 октября российские военные ударили 8 ракетами С-300 по двум районам Харькова. В Слободском районе обломки сбитой ракеты упали на асфальт у входа в жилую многоэтажку. В Основянском районе под ударом оккупантов оказались склады с продуктами и частные автомобили.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2022 в 17:48;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром часть из 8 ракет сбили, враг бил по инфраструктуре и вчера — Синегубов".