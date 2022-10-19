Армия РФ в очередной раз обстреляла Волчанск из артиллерии (фото)

19 октября около 16-ти часов российские военные обстреляли из артиллерии город Волчанск Харьковской области.

В результате был поврежден магазин, погибших и раненых гражданских нет, сообщают в пресс-службе облуправления Нацполиции.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

Напомним, что 18 октября российские военные обстреляли Волчанск из минометов.