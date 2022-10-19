Армия РФ в очередной раз обстреляла Волчанск из артиллерии (фото)
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
19 октября около 16-ти часов российские военные обстреляли из артиллерии город Волчанск Харьковской области.
В результате был поврежден магазин, погибших и раненых гражданских нет, сообщают в пресс-службе облуправления Нацполиции.
Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.
Напомним, что 18 октября российские военные обстреляли Волчанск из минометов.
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, обстрел, полиция, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2022 в 21:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в очередной раз обстреляла Волчанск из артиллерии (фото)".