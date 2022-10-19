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Армия РФ в очередной раз обстреляла Волчанск из артиллерии (фото)

Происшествия 21:16   19.10.2022
Елена Нагорная
Армия РФ в очередной раз обстреляла Волчанск из артиллерии (фото) Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

19 октября около 16-ти часов российские военные обстреляли из артиллерии город Волчанск Харьковской области.

В результате был поврежден магазин, погибших и раненых гражданских нет, сообщают в пресс-службе облуправления Нацполиции.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

Напомним, что 18 октября российские военные обстреляли Волчанск из минометов.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2022 в 21:16;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в очередной раз обстреляла Волчанск из артиллерии (фото)".