Армия РФ обстреляла Волчанск из минометов (фото)
18 октября около 14-ти часов военные РФ осуществили минометный обстрел города Волчанск Харьковской области, в результате чего были повреждены четыре жилых дома.
Пострадавших — нет, сообщают в пресс-службе облуправления Нацполиции.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2022 в 21:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ обстреляла Волчанск из минометов (фото)".