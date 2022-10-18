Армия РФ обстреляла Волчанск из минометов (фото)

18 октября около 14-ти часов военные РФ осуществили минометный обстрел города Волчанск Харьковской области, в результате чего были повреждены четыре жилых дома.

Пострадавших — нет, сообщают в пресс-службе облуправления Нацполиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.