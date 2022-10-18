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Армия РФ обстреляла Волчанск из минометов (фото)

Происшествия 21:24   18.10.2022
Елена Нагорная
Армия РФ обстреляла Волчанск из минометов (фото)

18 октября около 14-ти часов военные РФ осуществили минометный обстрел города Волчанск Харьковской области, в результате чего были повреждены четыре жилых дома.

Пострадавших — нет, сообщают в пресс-службе облуправления Нацполиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

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Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2022 в 21:24;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ обстреляла Волчанск из минометов (фото)".