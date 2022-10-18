Армія РФ обстріляла Вовчанськ із мінометів (фото)
18 жовтня близько 14-ї години військові РФ здійснили мінометний обстріл міста Вовчанськ Харківської області, внаслідок чого були пошкоджені чотири житлові будинки.
Постраждалих – немає, повідомляють у пресслужбі облуправління Нацполіції.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2022 в 21:24;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ обстріляла Вовчанськ із мінометів (фото)".