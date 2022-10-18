Армія РФ обстріляла Вовчанськ із мінометів (фото)

18 жовтня близько 14-ї години військові РФ здійснили мінометний обстріл міста Вовчанськ Харківської області, внаслідок чого були пошкоджені чотири житлові будинки.

Постраждалих – немає, повідомляють у пресслужбі облуправління Нацполіції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.