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Армія РФ вчергове обстріляла Вовчанськ з артилерії (фото)

Події 21:16   19.10.2022
Елена Нагорная
Армія РФ вчергове обстріляла Вовчанськ з артилерії (фото)

19 жовтня близько 16-ї години російські військові обстріляли з артилерії місто Вовчанськ Харківської області.

У результаті було пошкоджено магазин, загиблих та поранених цивільних немає, повідомляють у пресслужбі облуправління Нацполіції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

Нагадаємо, що 18 жовтня російські військові обстріляли Вовчанськ із мінометів.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2022 в 21:16;

  • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ вчергове обстріляла Вовчанськ з артилерії (фото)".