Армія РФ вчергове обстріляла Вовчанськ з артилерії (фото)

19 жовтня близько 16-ї години російські військові обстріляли з артилерії місто Вовчанськ Харківської області.

У результаті було пошкоджено магазин, загиблих та поранених цивільних немає, повідомляють у пресслужбі облуправління Нацполіції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

Нагадаємо, що 18 жовтня російські військові обстріляли Вовчанськ із мінометів.