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Электрошоковые дубинки бросили военные РФ в домах жителей Харьковщины (фото)

Происшествия 19:52   19.10.2022
Елена Нагорная
Электрошоковые дубинки бросили военные РФ в домах жителей Харьковщины (фото) Фото: Харьковская облпрокуратура

Во время оккупации сел Липцы и Малые Проходы на севере Харьковской области российские военные, которые жили в садовых и частных домах, убегая, оставили после себя доказательства военных преступлений.

Очередные места дислокации армии РФ в деоккупированных населенных пунктах прокуроры и полицейские обнаружили 15-17 октября, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

Среди обнаруженных вещей оккупантов — «плановые цели» с указанием координат, по которым вражеская армия наносила удары по Харькову и области.

Кроме того, правоохранители обнаружили и изъяли электрошоковые дубинки. Также среди находок есть рапорты российских солдат, которые хотели на 15 дней поехать в Мурманск и Белгород в отпуск.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2022 в 19:52;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Электрошоковые дубинки бросили военные РФ в домах жителей Харьковщины (фото)".