Электрошоковые дубинки бросили военные РФ в домах жителей Харьковщины (фото)

Во время оккупации сел Липцы и Малые Проходы на севере Харьковской области российские военные, которые жили в садовых и частных домах, убегая, оставили после себя доказательства военных преступлений.

Очередные места дислокации армии РФ в деоккупированных населенных пунктах прокуроры и полицейские обнаружили 15-17 октября, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

Среди обнаруженных вещей оккупантов — «плановые цели» с указанием координат, по которым вражеская армия наносила удары по Харькову и области.

Кроме того, правоохранители обнаружили и изъяли электрошоковые дубинки. Также среди находок есть рапорты российских солдат, которые хотели на 15 дней поехать в Мурманск и Белгород в отпуск.