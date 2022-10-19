Электрошоковые дубинки бросили военные РФ в домах жителей Харьковщины (фото)
Фото: Харьковская облпрокуратура
Во время оккупации сел Липцы и Малые Проходы на севере Харьковской области российские военные, которые жили в садовых и частных домах, убегая, оставили после себя доказательства военных преступлений.
Очередные места дислокации армии РФ в деоккупированных населенных пунктах прокуроры и полицейские обнаружили 15-17 октября, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.
Среди обнаруженных вещей оккупантов — «плановые цели» с указанием координат, по которым вражеская армия наносила удары по Харькову и области.
Кроме того, правоохранители обнаружили и изъяли электрошоковые дубинки. Также среди находок есть рапорты российских солдат, которые хотели на 15 дней поехать в Мурманск и Белгород в отпуск.
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: окупація, прокуратура, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2022 в 19:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Электрошоковые дубинки бросили военные РФ в домах жителей Харьковщины (фото)".