Електрошокові кийки кинули військові РФ у будинках жителів Харківщини (фото)
Під час окупації сіл Липці та Малі Проходи на півночі Харківської області російські військові, які жили в садових та приватних будинках, тікаючи, залишили після себе докази воєнних злочинів.
Чергові місця дислокації армії РФ у деокупованих населених пунктах прокурори та поліцейські виявили 15-17 жовтня, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.
Серед речей окупантів – “планові цілі” із зазначенням координат, за якими ворожа армія завдавала ударів по Харкову та області.
Крім того, правоохоронці виявили та вилучили електрошокові кийки. Також серед знахідок є рапорти російських солдатів, які хотіли на 15 днів поїхати до Мурманська та Бєлгорода у відпустку.
Категорії: Події, Харків; Теги: окупація, прокуратура, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2022 в 19:52;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Електрошокові кийки кинули військові РФ у будинках жителів Харківщини (фото)".