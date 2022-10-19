Електрошокові кийки кинули військові РФ у будинках жителів Харківщини (фото)

Під час окупації сіл Липці та Малі Проходи на півночі Харківської області російські військові, які жили в садових та приватних будинках, тікаючи, залишили після себе докази воєнних злочинів.

Чергові місця дислокації армії РФ у деокупованих населених пунктах прокурори та поліцейські виявили 15-17 жовтня, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

Серед речей окупантів – “планові цілі” із зазначенням координат, за якими ворожа армія завдавала ударів по Харкову та області.

Крім того, правоохоронці виявили та вилучили електрошокові кийки. Також серед знахідок є рапорти російських солдатів, які хотіли на 15 днів поїхати до Мурманська та Бєлгорода у відпустку.