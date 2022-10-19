Харьковчане из двух районов завтра останутся без холодной воды (адреса)
Десятки домов в Новобаварском и Основянском районах Харькова останутся без холодной воды.
Воды не будет с 9:00 20 октября до 1:00 21 октября в связи с проведением ремонтных работ на водоводе D=800 мм на улице Гостиной, сообщает КП «Харьковводоканал».
На предприятии обещают подвозить воду автоцистернами.
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Категории: Общество, Харьков; Теги: вода, отключение, Харьков, Харьковводоканал; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2022 в 22:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане из двух районов завтра останутся без холодной воды (адреса)".