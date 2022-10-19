Харьковчане из двух районов завтра останутся без холодной воды (адреса)

Десятки домов в Новобаварском и Основянском районах Харькова останутся без холодной воды.

Воды не будет с 9:00 20 октября до 1:00 21 октября в связи с проведением ремонтных работ на водоводе D=800 мм на улице Гостиной, сообщает КП «Харьковводоканал».

На предприятии обещают подвозить воду автоцистернами.

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