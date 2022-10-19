Live
  • Среда 19.10.2022
    • Харьков
  •   +10°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.95
    • 🟢

Харьковчане из двух районов завтра останутся без холодной воды (адреса)

Общество 22:52   19.10.2022
Елена Нагорная
Харьковчане из двух районов завтра останутся без холодной воды (адреса)

Десятки домов в Новобаварском и Основянском районах Харькова останутся без холодной воды.

Воды не будет с 9:00 20 октября до 1:00 21 октября в связи с проведением ремонтных работ на водоводе D=800 мм на улице Гостиной, сообщает КП «Харьковводоканал».

На предприятии обещают подвозить воду автоцистернами.

Читайте также: Готовиться завтра к отключениям света призвал жителей Харьковщины Синегубов

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;
Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате
присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости
смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

22:35
Готовиться завтра к отключениям света призвал жителей Харьковщины Синегубов
22:02
Харьковчан просят завтра не пользоваться электрикой, иначе возможны отключения
21:43
В Купянске запустят несколько предприятий, чтобы у людей была работа
21:16
Армия РФ в очередной раз обстреляла Волчанск из артиллерии (фото)
20:37
Французские эксперты покидают Харьковщину, ожидаются миссии Испании и Словакии

Вы читали новость: «Харьковчане из двух районов завтра останутся без холодной воды (адреса)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
  • • Дата публикации материала: 19 октября 2022 в 22:52;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане из двух районов завтра останутся без холодной воды (адреса)".