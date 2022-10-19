Харків’яни з двох районів завтра залишаться без холодної води (адреси)
Десятки будинків у Новобаварському та Основ’янському районах Харкова залишаться без холодної води.
Води не буде з 9:00 20 жовтня до 1:00 21 жовтня у зв’язку із проведенням ремонтних робіт на водоводі D=800 мм на вулиці Гостинній, повідомляє КП “Харківводоканал”.
На підприємстві обіцяють підвозити воду автоцистернами.
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Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вода, отключение, Харків, Харьковводоканал; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2022 в 22:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’яни з двох районів завтра залишаться без холодної води (адреси)".