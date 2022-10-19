Харків’яни з двох районів завтра залишаться без холодної води (адреси)

Десятки будинків у Новобаварському та Основ’янському районах Харкова залишаться без холодної води.

Води не буде з 9:00 20 жовтня до 1:00 21 жовтня у зв’язку із проведенням ремонтних робіт на водоводі D=800 мм на вулиці Гостинній, повідомляє КП “Харківводоканал”.

На підприємстві обіцяють підвозити воду автоцистернами.