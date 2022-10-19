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Харків’яни з двох районів завтра залишаться без холодної води (адреси)

Суспільство 22:52   19.10.2022
Олена Нагорна
Харків’яни з двох районів завтра залишаться без холодної води (адреси)

Десятки будинків у Новобаварському та Основ’янському районах Харкова залишаться без холодної води.

Води не буде з 9:00 20 жовтня до 1:00 21 жовтня у зв’язку із проведенням ремонтних робіт на водоводі D=800 мм на вулиці Гостинній, повідомляє КП “Харківводоканал”.

На підприємстві обіцяють підвозити воду автоцистернами.

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Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2022 в 22:52;

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