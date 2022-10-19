Разминирование. За сутки на Харьковщине обследовали 16 км ЛЭП
Также пиротехники проверили на наличие «подарков русского мира» 8 км железнодорожных путей и 6 км газопроводов на Харьковщине.
«В течение суток 28 пиротехнических подразделений ГСЧС продолжали гуманитарное разминирование деоккупированных территорий. Работали 146 пиротехников и 53 единицы техники. Ими осуществлено 72 привлечения, обследовано и очищено территорию общей площадью около 31 га, изъято и обезврежено 709 взрывоопасных предметов», — привели статистику в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В первую очередь разминируют водо-, газо-, электро- и теплосети. Также происходит проверка частного жилищного сектора в Харьковском, Богодуховском, Изюмском и Чугуевском районах области.
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«Пиротехники за прошедший день обследовали около 16 км линий электропередач, 8 км железнодорожных путей и 6 км газопроводов», — сообщили спасатели.Категории: Общество, Харьков; Теги: ГСЧС, разминирование; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2022 в 09:53;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разминирование. За сутки на Харьковщине обследовали 16 км ЛЭП".