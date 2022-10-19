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Разминирование. За сутки на Харьковщине обследовали 16 км ЛЭП

Общество 09:53   19.10.2022
Алексей Наумов
Разминирование. За сутки на Харьковщине обследовали 16 км ЛЭП

Также пиротехники проверили на наличие «подарков русского мира» 8 км железнодорожных путей и 6 км газопроводов на Харьковщине.

«В течение суток 28 пиротехнических подразделений ГСЧС продолжали гуманитарное разминирование деоккупированных территорий. Работали 146 пиротехников и 53 единицы техники. Ими осуществлено 72 привлечения, обследовано и очищено территорию общей площадью около 31 га, изъято и обезврежено 709 взрывоопасных предметов», — привели статистику в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пиротехники ГСЧС со снарядом

В первую очередь разминируют водо-, газо-, электро- и теплосети. Также происходит проверка частного жилищного сектора в Харьковском, Богодуховском, Изюмском и Чугуевском районах области.

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«Пиротехники за прошедший день обследовали около 16 км линий электропередач, 8 км железнодорожных путей и 6 км газопроводов», — сообщили спасатели.

Категории: Общество, Харьков; Теги: , ;
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Автор: Алексей Наумов

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