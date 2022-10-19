На Харьковщине за сутки произошли три пожара из-за боевых действий

В общей сложности спасатели 18 раз выезжали ликвидировать пожары на Харьковщине, сообщили в сводке ГСЧС.

«Пожар, вызванный попаданием вражеских боеприпасов, произошел в Основянском районе Харькова (1) и Купянском районе области (2). Горели складское здание, частный жилой дом и хозяйственная постройка», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 709 взрывоопасных предметов.

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Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили о двух попытках оккупантов атаковать Силы обороны в Харьковской области — в районе Волчанска и Двуречной.