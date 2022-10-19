На Харьковщине за сутки произошли три пожара из-за боевых действий
В общей сложности спасатели 18 раз выезжали ликвидировать пожары на Харьковщине, сообщили в сводке ГСЧС.
«Пожар, вызванный попаданием вражеских боеприпасов, произошел в Основянском районе Харькова (1) и Купянском районе области (2). Горели складское здание, частный жилой дом и хозяйственная постройка», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 709 взрывоопасных предметов.
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Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили о двух попытках оккупантов атаковать Силы обороны в Харьковской области — в районе Волчанска и Двуречной.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, пожары, сводка; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2022 в 07:46;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине за сутки произошли три пожара из-за боевых действий".