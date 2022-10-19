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На Харківщині за добу сталися три пожежі через бойові дії

Події 07:46   19.10.2022
Олексій Наумов
На Харківщині за добу сталися три пожежі через бойові дії

Загалом рятувальники 18 разів виїжджали ліквідувати пожежі на Харківщині, повідомили у зведенні ДСНС.

“Пожежі, спричинені потраплянням ворожих боєприпасів, сталися в Основ’янському районі Харкова (1) та Куп’янському районі області (2). Горіли складська будівля, приватний житловий будинок та господарська споруда”, – зазначили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

За добу піротехніки ДСНС знешкодили 709 вибухонебезпечних предметів.

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Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили про дві спроби окупантів атакувати Сили оборони в Харківській області – в районі Вовчанська та Дворічної.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;
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Автор: Олексій Наумов

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