На Харківщині за добу сталися три пожежі через бойові дії
Загалом рятувальники 18 разів виїжджали ліквідувати пожежі на Харківщині, повідомили у зведенні ДСНС.
“Пожежі, спричинені потраплянням ворожих боєприпасів, сталися в Основ’янському районі Харкова (1) та Куп’янському районі області (2). Горіли складська будівля, приватний житловий будинок та господарська споруда”, – зазначили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.
За добу піротехніки ДСНС знешкодили 709 вибухонебезпечних предметів.
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Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили про дві спроби окупантів атакувати Сили оборони в Харківській області – в районі Вовчанська та Дворічної.Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, пожежа, сводка; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2022 в 07:46;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині за добу сталися три пожежі через бойові дії".