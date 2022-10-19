Розмінування. За добу на Харківщині обстежили 16 км ЛЕП

Також піротехніки перевірили на наявність “подарунків “русского мира” 8 км залізничних колій та 6 км газопроводів на Харківщині.

“Протягом доби 28 піротехнічних підрозділів ДСНС продовжували гуманітарне розмінування деокупованих територій. Працювали 146 піротехніків та 53 одиниці техніки. Ними здійснено 72 залучення, обстежено та очищено територію загальною площею близько 31 га, вилучено та знешкоджено 709 вибухонебезпечних предметів”, – повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Насамперед розмінують водо-, газо-, електро- та тепломережі. Також відбувається перевірка приватного житлового сектору в Харківському, Богодухівському, Ізюмському та Чугуївському районах області.

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“Піротехніки за минулий день обстежили близько 16 км ліній електропередач, 8 км залізничних колій та 6 км газопроводів”, – повідомили рятувальники.