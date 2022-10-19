Розмінування. За добу на Харківщині обстежили 16 км ЛЕП
Також піротехніки перевірили на наявність “подарунків “русского мира” 8 км залізничних колій та 6 км газопроводів на Харківщині.
“Протягом доби 28 піротехнічних підрозділів ДСНС продовжували гуманітарне розмінування деокупованих територій. Працювали 146 піротехніків та 53 одиниці техніки. Ними здійснено 72 залучення, обстежено та очищено територію загальною площею близько 31 га, вилучено та знешкоджено 709 вибухонебезпечних предметів”, – повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.
Насамперед розмінують водо-, газо-, електро- та тепломережі. Також відбувається перевірка приватного житлового сектору в Харківському, Богодухівському, Ізюмському та Чугуївському районах області.
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“Піротехніки за минулий день обстежили близько 16 км ліній електропередач, 8 км залізничних колій та 6 км газопроводів”, – повідомили рятувальники.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ГСЧС, разминирование; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2022 в 09:53;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Розмінування. За добу на Харківщині обстежили 16 км ЛЕП".