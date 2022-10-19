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В деоккупированных Балаклее и Купянске появились патриотические муралы (фото)

Культура 08:01   19.10.2022
Оксана Горун
В деоккупированных Балаклее и Купянске появились патриотические муралы (фото)

Патриотические картины на стенах домов на освобожденных территориях создает художник из Ровно Константин Качановский.

«Константин Качановский приобщился к культурному десанту, создающему яркие фотозоны в деоккупированных городах. Патриотические муралы уже появились в Балаклее и Купянске», — сообщил глава Ровненской ОВА Виталий Коваль.

Художники делают ярче подчас мрачную действительность разрушенных российскими оккупантами городов. При этом зачастую — рискуя жизнью.

«Костя вместе с художниками стритарта из Харьковщины, Киевщины, Одесщины рисует на стенах домов, несмотря на постоянные взрывы неподалеку, — отметил Коваль. — В частности, в освобожденном Купянске Харьковской области до сих пор время от времени происходят обстрелы. На одной из разбитых стен, иссеченных обломками снарядов, художники изобразили девушку-Украину в объятиях военного. А сверху – голубь мира»

Патриотический мурал в Купянске нарисовал художник из Ровно

Сами художники говорят: их цель — поддержать людей, переживших ужасы оккупации.

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«Даем им хоть немного тепла от себя», – просто объясняет Константин Качановский.

Категории: Культура, Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2022 в 08:01;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В деоккупированных Балаклее и Купянске появились патриотические муралы (фото)".