В деоккупированных Балаклее и Купянске появились патриотические муралы (фото)

Патриотические картины на стенах домов на освобожденных территориях создает художник из Ровно Константин Качановский.

«Константин Качановский приобщился к культурному десанту, создающему яркие фотозоны в деоккупированных городах. Патриотические муралы уже появились в Балаклее и Купянске», — сообщил глава Ровненской ОВА Виталий Коваль.

Художники делают ярче подчас мрачную действительность разрушенных российскими оккупантами городов. При этом зачастую — рискуя жизнью.

«Костя вместе с художниками стритарта из Харьковщины, Киевщины, Одесщины рисует на стенах домов, несмотря на постоянные взрывы неподалеку, — отметил Коваль. — В частности, в освобожденном Купянске Харьковской области до сих пор время от времени происходят обстрелы. На одной из разбитых стен, иссеченных обломками снарядов, художники изобразили девушку-Украину в объятиях военного. А сверху – голубь мира»

Сами художники говорят: их цель — поддержать людей, переживших ужасы оккупации.

«Даем им хоть немного тепла от себя», – просто объясняет Константин Качановский.