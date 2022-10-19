В деоккупированных Балаклее и Купянске появились патриотические муралы (фото)
Патриотические картины на стенах домов на освобожденных территориях создает художник из Ровно Константин Качановский.
«Константин Качановский приобщился к культурному десанту, создающему яркие фотозоны в деоккупированных городах. Патриотические муралы уже появились в Балаклее и Купянске», — сообщил глава Ровненской ОВА Виталий Коваль.
Художники делают ярче подчас мрачную действительность разрушенных российскими оккупантами городов. При этом зачастую — рискуя жизнью.
«Костя вместе с художниками стритарта из Харьковщины, Киевщины, Одесщины рисует на стенах домов, несмотря на постоянные взрывы неподалеку, — отметил Коваль. — В частности, в освобожденном Купянске Харьковской области до сих пор время от времени происходят обстрелы. На одной из разбитых стен, иссеченных обломками снарядов, художники изобразили девушку-Украину в объятиях военного. А сверху – голубь мира»
Сами художники говорят: их цель — поддержать людей, переживших ужасы оккупации.
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«Даем им хоть немного тепла от себя», – просто объясняет Константин Качановский.Категории: Культура, Общество, Украина, Харьков; Теги: Балаклія, Балаклея, звільнення, купянск, мурал, освобождение, художник; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2022 в 08:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В деоккупированных Балаклее и Купянске появились патриотические муралы (фото)".