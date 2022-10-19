У деокупованих Балаклії та Куп’янську з’явилися патріотичні мурали (фото)

Патріотичні картини на стінах будинків на звільнених територіях створює художник із Рівного Костянтин Качановський.

“Костянтин Качановський долучився до культурного десанта, який створює яскраві фотозони в деокупованих містах. Патріотичні мурали вже з’явилися в Балаклії та Куп’янську”, – повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Художники роблять яскравішою часом похмуру дійсність зруйнованих російськими окупантами міст. При цьому часто – ризикуючи життям.

“Костя разом із художниками стритарту з Харківщини, Київщини, Одещини малює на стінах будинків, незважаючи на постійні вибухи неподалік, – зазначив Коваль. – Зокрема, у звільненому Куп’янську Харківської області досі час від часу відбуваються обстріли. На одній із розбитих стін, посічених уламками снарядів, художники зобразили дівчину-Україну в обіймах військового. А зверху – голуб миру”

Самі художники кажуть: їхня мета – підтримати людей, які пережили жахи окупації.

“Даємо їм хоч трохи тепла від себе”, – просто пояснює Костянтин Качановський.