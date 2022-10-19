В Харькове волонтеры убрали 4500 кубометров мусора и расчистили 448 локаций

С первых дней полномасштабного вторжения РФ харьковские волонтеры подключились к ликвидации последствий вражеских обстрелов.

Промежуточные итоги их деятельности сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

«С начала полномасштабного вторжения волонтеры провели работы на 448 локациях общей площадью 205 га и собрали 4,5 тыс. куб. м мусора, было обустроено большинство блокпостов в городе. Для этого было задействовано 1947 волонтеров и 114 единиц спецтехники», — привели данные в горсовете.

Также волонтеры помогают коммунальщикам закрывать выбитые взрывной волной окна в домах города.

«С начала войны волонтеры закрыли 1,6 тысячи окон в объектах жилищного фонда и социальной инфраструктуры города. Такие работы выполнили в 14 жилых домах, 18 школах и восьми детских садах», — сообщили в мэрии.