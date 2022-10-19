В Харькове волонтеры убрали 4500 кубометров мусора и расчистили 448 локаций
С первых дней полномасштабного вторжения РФ харьковские волонтеры подключились к ликвидации последствий вражеских обстрелов.
Промежуточные итоги их деятельности сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.
«С начала полномасштабного вторжения волонтеры провели работы на 448 локациях общей площадью 205 га и собрали 4,5 тыс. куб. м мусора, было обустроено большинство блокпостов в городе. Для этого было задействовано 1947 волонтеров и 114 единиц спецтехники», — привели данные в горсовете.
Также волонтеры помогают коммунальщикам закрывать выбитые взрывной волной окна в домах города.
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«С начала войны волонтеры закрыли 1,6 тысячи окон в объектах жилищного фонда и социальной инфраструктуры города. Такие работы выполнили в 14 жилых домах, 18 школах и восьми детских садах», — сообщили в мэрии.Категории: Общество, Харьков; Теги: волонтеры, восстановление, мэрия; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2022 в 10:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове волонтеры убрали 4500 кубометров мусора и расчистили 448 локаций".