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У Харкові волонтери прибрали 4500 кубометрів сміття та розчистили 448 локацій

Суспільство 10:04   19.10.2022
Оксана Горун
У Харкові волонтери прибрали 4500 кубометрів сміття та розчистили 448 локацій

З перших днів повномасштабного вторгнення РФ харківські волонтери підключилися до ліквідації наслідків ворожих обстрілів. 

Проміжні підсумки їхньої діяльності повідомила пресслужба Харківської міськради.

Волонтери розбирають завали у Харкові на місцях обстрілів

“З початку повномасштабного вторгнення волонтери провели роботи на 448 локаціях загальною площею 205 га та зібрали 4,5 тис. куб. м сміття, була облаштована більшість блокпостів у місті. Для цього було задіяно 1947 волонтерів та 114 одиниць спецтехніки”, – навели дані міськраді.

Волонтери допомагають будувати блокпости у Харкові

Також волонтери допомагають комунальникам закривати вибиті вибуховою хвилею вікна у будинках міста.

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Волонтери закривають вибиті вибуховою хвилею вікна у Харкові

“З початку війни волонтери закрили 1,6 тисячі вікон в об’єктах житлового фонду та соціальної інфраструктури міста. Такі роботи виконали у 14 житлових будинках, 18 школах та восьми дитячих садках”, – повідомили у мерії.

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2022 в 10:04;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові волонтери прибрали 4500 кубометрів сміття та розчистили 448 локацій".