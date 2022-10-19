У Харкові волонтери прибрали 4500 кубометрів сміття та розчистили 448 локацій
З перших днів повномасштабного вторгнення РФ харківські волонтери підключилися до ліквідації наслідків ворожих обстрілів.
Проміжні підсумки їхньої діяльності повідомила пресслужба Харківської міськради.
“З початку повномасштабного вторгнення волонтери провели роботи на 448 локаціях загальною площею 205 га та зібрали 4,5 тис. куб. м сміття, була облаштована більшість блокпостів у місті. Для цього було задіяно 1947 волонтерів та 114 одиниць спецтехніки”, – навели дані міськраді.
Також волонтери допомагають комунальникам закривати вибиті вибуховою хвилею вікна у будинках міста.
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“З початку війни волонтери закрили 1,6 тисячі вікон в об’єктах житлового фонду та соціальної інфраструктури міста. Такі роботи виконали у 14 житлових будинках, 18 школах та восьми дитячих садках”, – повідомили у мерії.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: волонтери, восстановление, мэрия; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2022 в 10:04;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові волонтери прибрали 4500 кубометрів сміття та розчистили 448 локацій".