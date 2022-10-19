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За сутки на Харьковщине ранены двое людей — ХОВА

Происшествия 09:01   19.10.2022
Оксана Горун
За сутки на Харьковщине ранены двое людей — ХОВА

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате российских обстрелов в больнице оказались жители Чугуевского и Купянского районов.

«По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями госпитализированы 2 человека: 28-летняя женщина в Чугуевском районе и 57-летний мужчина в Купянском», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

По его информации, за прошедшие сутки враг наносил ракетные удары по Харькову и обстреливал территории Чугуевского, Харьковского и Купянского районов.

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«Из минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреливались районы населенных пунктов: Волчанские Хутора, Волоховка, Гатище, Красное, Огурцово, Старица, Стрелечья и Хатнее», — перечислил Синегубов.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2022 в 09:01;

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