За сутки на Харьковщине ранены двое людей — ХОВА

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате российских обстрелов в больнице оказались жители Чугуевского и Купянского районов.

«По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями госпитализированы 2 человека: 28-летняя женщина в Чугуевском районе и 57-летний мужчина в Купянском», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

По его информации, за прошедшие сутки враг наносил ракетные удары по Харькову и обстреливал территории Чугуевского, Харьковского и Купянского районов.

«Из минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреливались районы населенных пунктов: Волчанские Хутора, Волоховка, Гатище, Красное, Огурцово, Старица, Стрелечья и Хатнее», — перечислил Синегубов.