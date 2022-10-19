За сутки на Харьковщине ранены двое людей — ХОВА
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате российских обстрелов в больнице оказались жители Чугуевского и Купянского районов.
«По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями госпитализированы 2 человека: 28-летняя женщина в Чугуевском районе и 57-летний мужчина в Купянском», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
По его информации, за прошедшие сутки враг наносил ракетные удары по Харькову и обстреливал территории Чугуевского, Харьковского и Купянского районов.
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«Из минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреливались районы населенных пунктов: Волчанские Хутора, Волоховка, Гатище, Красное, Огурцово, Старица, Стрелечья и Хатнее», — перечислил Синегубов.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрелы, ранены, синегубов, хова; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2022 в 09:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки на Харьковщине ранены двое людей — ХОВА".