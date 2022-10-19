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За добу на Харківщині поранено двох людей – ХОВА

Події 09:01   19.10.2022
Оксана Горун
За добу на Харківщині поранено двох людей – ХОВА

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок російських обстрілів у лікарні опинилися мешканці Чугуївського та Куп’янського районів.

“За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 2 особи: 28-річну жінку в Чугуївському районі та 57-річного чоловіка в Куп’янському”, – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, минулої доби ворог завдав ракетних ударів по Харкову й обстрілював території Чугуївського, Харківського та Куп’янського районів.

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“З мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстрілювалися райони населених пунктів: Вовчанські Хутори, Волохівка, Гатище, Красне, Огірцеве, Стариця, Стрілеча та Хатнє”, – перерахував Синєгубов.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2022 в 09:01;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу на Харківщині поранено двох людей – ХОВА".