За добу на Харківщині поранено двох людей – ХОВА
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок російських обстрілів у лікарні опинилися мешканці Чугуївського та Куп’янського районів.
“За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 2 особи: 28-річну жінку в Чугуївському районі та 57-річного чоловіка в Куп’янському”, – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
За його інформацією, минулої доби ворог завдав ракетних ударів по Харкову й обстрілював території Чугуївського, Харківського та Куп’янського районів.
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“З мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстрілювалися райони населених пунктів: Вовчанські Хутори, Волохівка, Гатище, Красне, Огірцеве, Стариця, Стрілеча та Хатнє”, – перерахував Синєгубов.Категорії: Події, Харків; Теги: обстріли, ранены, сінєгубов, хова; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2022 в 09:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу на Харківщині поранено двох людей – ХОВА".