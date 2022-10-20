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Данилов о Харьковщине: «Наши ВСУ готовы к любому развитию событий»

Общество 15:33   20.10.2022
Оксана Якушко
Данилов о Харьковщине: «Наши ВСУ готовы к любому развитию событий»

Возможное наступление россиян в Харьковской области прокомментировал в интервью 24 каналу секретарь СНБО Алексей Данилов.

Утром 19 октября россияне снова попытались наступать на Харьковщине.

«Я хочу сказать, что это война и то, что касается военных действий со стороны противника, мы все это отслеживаем, анализируем. Наши ВСУ готовы к любому развитию событий. Единственное, что когда они собирают тысячи и отправляют на смерть в нашу страну, то нам нужно время перемолоть всю эту мерзость, которая суется на нашу территорию. Это не может быть через день или два».

«Отмечаю – нужно набраться терпения. Все, что сюда придет – уйдет отсюда по собственному желанию или в другом виде. Так уже поступило более 60 тысяч россиян с 24 февраля», — отметил Данилов.

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Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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