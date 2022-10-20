Данилов о Харьковщине: «Наши ВСУ готовы к любому развитию событий»
Возможное наступление россиян в Харьковской области прокомментировал в интервью 24 каналу секретарь СНБО Алексей Данилов.
Утром 19 октября россияне снова попытались наступать на Харьковщине.
«Я хочу сказать, что это война и то, что касается военных действий со стороны противника, мы все это отслеживаем, анализируем. Наши ВСУ готовы к любому развитию событий. Единственное, что когда они собирают тысячи и отправляют на смерть в нашу страну, то нам нужно время перемолоть всю эту мерзость, которая суется на нашу территорию. Это не может быть через день или два».
«Отмечаю – нужно набраться терпения. Все, что сюда придет – уйдет отсюда по собственному желанию или в другом виде. Так уже поступило более 60 тысяч россиян с 24 февраля», — отметил Данилов.
Читайте также: Война для России вышла на стадию стратегического цугцванга — ДаниловКатегории: Общество, Украина, Харьков; Теги: ВСУ, данилов, наступ, наступление, россияне, харьковщина; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 20 октября 2022 в 15:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Данилов о Харьковщине: «Наши ВСУ готовы к любому развитию событий»".