Данілов про Харківщину: «Наші ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій»

Можливий наступ росіян на Харківщині прокоментував в інтерв’ю 24 каналу секретар РНБО Олексій Данілов.

Уранці 19 жовтня росіяни знову спробували наступати на Харківщині.

«Я хочу сказати, що це війна і те, що стосується військових дій з боку противника, ми все це відстежуємо, аналізуємо. Наші ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій. Єдине, що коли вони збирають тисячі і відправляють на смерть до нашої країни, то нам треба час перемолоти всю цю мерзоту, яка суне на нашу територію. Це не може бути за день чи два».

«Наголошую – треба набратися терпіння. Все, що сюди прийде – піде звідси за власним бажанням або в іншому вигляді. Так вже зробили понад 60 тисяч росіян з 24 лютого», – зазначив Данілов.