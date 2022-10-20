Данілов про Харківщину: «Наші ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій»
Можливий наступ росіян на Харківщині прокоментував в інтерв’ю 24 каналу секретар РНБО Олексій Данілов.
Уранці 19 жовтня росіяни знову спробували наступати на Харківщині.
«Я хочу сказати, що це війна і те, що стосується військових дій з боку противника, ми все це відстежуємо, аналізуємо. Наші ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій. Єдине, що коли вони збирають тисячі і відправляють на смерть до нашої країни, то нам треба час перемолоти всю цю мерзоту, яка суне на нашу територію. Це не може бути за день чи два».
«Наголошую – треба набратися терпіння. Все, що сюди прийде – піде звідси за власним бажанням або в іншому вигляді. Так вже зробили понад 60 тисяч росіян з 24 лютого», – зазначив Данілов.
Читайте також: Війна для Росії вийшла на стадію стратегічного цугцвангу – ДаниловКатегорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: данилов, ЗСУ, наступ, россияне, харківщина; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2022 в 15:33;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Данілов про Харківщину: «Наші ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій»".