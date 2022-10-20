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Данілов про Харківщину: «Наші ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій»

Суспільство 15:33   20.10.2022
Оксана Якушко
Данілов про Харківщину: «Наші ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій»

Можливий наступ росіян на Харківщині прокоментував в інтерв’ю 24 каналу секретар РНБО Олексій Данілов.

Уранці 19 жовтня росіяни знову спробували наступати на Харківщині.

«Я хочу сказати, що це війна і те, що стосується військових дій з боку противника, ми все це відстежуємо, аналізуємо. Наші ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій. Єдине, що коли вони збирають тисячі і відправляють на смерть до нашої країни, то нам треба час перемолоти всю цю мерзоту, яка суне на нашу територію. Це не може бути за день чи два».

«Наголошую – треба набратися терпіння. Все, що сюди прийде – піде звідси за власним бажанням або в іншому вигляді. Так вже зробили понад 60 тисяч росіян з 24 лютого», – зазначив Данілов.

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Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2022 в 15:33;

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