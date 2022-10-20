На Харьковщине спасатели подорвались на мине: 2 погибли, 4 ранены — Синегубов
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о пострадавших из-за боевых действий и вражеских мин в регионе за сутки.
«Вчера в Изюмском районе на мине взорвался автомобиль с сотрудниками ГСЧС. К сожалению, 2 человека погибли, еще 4 получили ранения», — написал Синегубов в telegram.
Также, по данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями госпитализирован 78-летний житель Изюмского района.
По информации Синегубова, российская армия за прошедшие сутки обстреливала населенные пункты Харьковского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов.
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«В частности, вчера около 16:00 из артиллерии был обстрелян Волчанск, разрушено здание магазина. Также из артиллерии россияне обстреливали районы населенных пунктов: Гоптовка, Гряниковка, Колодезное, Красное, Огурцово, Стрелечья, Берестово, Кисловка и Первомайское», — перечислил глава ХОВА.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, мины, погибшие, подорвались, поранені, раненые, синегубов, хова; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 20 октября 2022 в 09:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине спасатели подорвались на мине: 2 погибли, 4 ранены — Синегубов".