На Харьковщине спасатели подорвались на мине: 2 погибли, 4 ранены — Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о пострадавших из-за боевых действий и вражеских мин в регионе за сутки.

«Вчера в Изюмском районе на мине взорвался автомобиль с сотрудниками ГСЧС. К сожалению, 2 человека погибли, еще 4 получили ранения», — написал Синегубов в telegram.

Также, по данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями госпитализирован 78-летний житель Изюмского района.

По информации Синегубова, российская армия за прошедшие сутки обстреливала населенные пункты Харьковского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов.

«В частности, вчера около 16:00 из артиллерии был обстрелян Волчанск, разрушено здание магазина. Также из артиллерии россияне обстреливали районы населенных пунктов: Гоптовка, Гряниковка, Колодезное, Красное, Огурцово, Стрелечья, Берестово, Кисловка и Первомайское», — перечислил глава ХОВА.