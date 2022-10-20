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На Харьковщине спасатели подорвались на мине: 2 погибли, 4 ранены — Синегубов

Происшествия 09:00   20.10.2022
Оксана Горун
На Харьковщине спасатели подорвались на мине: 2 погибли, 4 ранены — Синегубов Фото: АО «Харьковгаз»

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о пострадавших из-за боевых действий и вражеских мин в регионе за сутки.

«Вчера в Изюмском районе на мине взорвался автомобиль с сотрудниками ГСЧС. К сожалению, 2 человека погибли, еще 4 получили ранения», — написал Синегубов в telegram.

Также, по данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями госпитализирован 78-летний житель Изюмского района.

По информации Синегубова, российская армия за прошедшие сутки обстреливала населенные пункты Харьковского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов.

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«В частности, вчера около 16:00 из артиллерии был обстрелян Волчанск, разрушено здание магазина. Также из артиллерии россияне обстреливали районы населенных пунктов: Гоптовка, Гряниковка, Колодезное, Красное, Огурцово, Стрелечья, Берестово, Кисловка и Первомайское», — перечислил глава ХОВА.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2022 в 09:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине спасатели подорвались на мине: 2 погибли, 4 ранены — Синегубов".