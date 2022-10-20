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На Харківщині рятувальники підірвалися на міні: 2 загинуло, 4 поранено – ХОВА

Події 09:00   20.10.2022
Оксана Горун
На Харківщині рятувальники підірвалися на міні: 2 загинуло, 4 поранено – ХОВА

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про постраждалих через бойові дії та ворожі міни в регіоні за добу.

“Вчора в Ізюмському районі на міні вибухнув автомобіль зі співробітниками ДСНС. На жаль, 2 людини загинули, ще 4 отримали поранення”, – написав Синєгубов у Телеграмі.

Також, за даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 78-річного мешканця Ізюмського району.

За інформацією Синєгубова, російська армія минулої доби обстрілювала населені пункти Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп’янського районів.

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“Зокрема, вчора близько 16:00 з артилерії було обстріляно Вовчанськ, зруйновано будівлю магазину. Також з артилерії росіяни обстрілювали райони населених пунктів: Гоптівка, Гряниківка, Колодязне, Червоне, Огірцеве, Стрілеча, Берестове, Кислівка та Першотравневе”, – перерахував голова ХОВА.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2022 в 09:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині рятувальники підірвалися на міні: 2 загинуло, 4 поранено – ХОВА".