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За сутки на пожарах в Харьковской области погибли двое людей — ГСЧС

Происшествия 07:42   20.10.2022
Алексей Наумов
За сутки на пожарах в Харьковской области погибли двое людей — ГСЧС

По информации ГУ ГСЧС Харьковщины, спасатели шесть раз выезжали тушить пожары, пожаров, возникших из-за боевых действий, не было.

«В течение отчетного периода осуществлено 25 оперативных выездов, из которых: 6 – на ликвидацию пожаров; 4 – на аварийно-спасательные работы; 14 – для оказания помощи населению, полиции и коммунальщикам; 1 – другой выезд», — перечислила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По информации спасателей, за сутки на пожарах погибли два человека.

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Также в ГСЧС сообщили, что пиротехники изъяли и обезвредили еще 657 взрывоопасных предметов.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;
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Автор: Алексей Наумов

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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2022 в 07:42;

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