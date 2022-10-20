За сутки на пожарах в Харьковской области погибли двое людей — ГСЧС

По информации ГУ ГСЧС Харьковщины, спасатели шесть раз выезжали тушить пожары, пожаров, возникших из-за боевых действий, не было.

«В течение отчетного периода осуществлено 25 оперативных выездов, из которых: 6 – на ликвидацию пожаров; 4 – на аварийно-спасательные работы; 14 – для оказания помощи населению, полиции и коммунальщикам; 1 – другой выезд», — перечислила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По информации спасателей, за сутки на пожарах погибли два человека.

Также в ГСЧС сообщили, что пиротехники изъяли и обезвредили еще 657 взрывоопасных предметов.