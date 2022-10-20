За сутки на пожарах в Харьковской области погибли двое людей — ГСЧС
По информации ГУ ГСЧС Харьковщины, спасатели шесть раз выезжали тушить пожары, пожаров, возникших из-за боевых действий, не было.
«В течение отчетного периода осуществлено 25 оперативных выездов, из которых: 6 – на ликвидацию пожаров; 4 – на аварийно-спасательные работы; 14 – для оказания помощи населению, полиции и коммунальщикам; 1 – другой выезд», — перечислила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
По информации спасателей, за сутки на пожарах погибли два человека.
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Также в ГСЧС сообщили, что пиротехники изъяли и обезвредили еще 657 взрывоопасных предметов.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, погибшие, пожары; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 20 октября 2022 в 07:42;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки на пожарах в Харьковской области погибли двое людей — ГСЧС".