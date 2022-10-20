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За добу на пожежах на Харківщині загинули двоє людей – ДСНС

Події 07:42   20.10.2022
Олексій Наумов
За добу на пожежах на Харківщині загинули двоє людей – ДСНС

За інформацією ГУ ДСНС Харківщини, рятувальники шість разів виїжджали гасити пожежі. Пожеж, які виникли через бойові дії, не було.

“Протягом звітного періоду здійснено 25 оперативних виїздів, з яких: 6 – на ліквідацію пожеж; 4 – на аварійно-рятувальні роботи; 14 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам; 1 – інший виїзд”, – перерахувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

За інформацією рятувальників, за добу на пожежах загинули двоє людей.

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Також у ДСНС повідомили, що піротехніки вилучили та знешкодили ще 657 вибухонебезпечних предметів.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;
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Автор: Олексій Наумов

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2022 в 07:42;

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