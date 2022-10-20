За добу на пожежах на Харківщині загинули двоє людей – ДСНС
За інформацією ГУ ДСНС Харківщини, рятувальники шість разів виїжджали гасити пожежі. Пожеж, які виникли через бойові дії, не було.
“Протягом звітного періоду здійснено 25 оперативних виїздів, з яких: 6 – на ліквідацію пожеж; 4 – на аварійно-рятувальні роботи; 14 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам; 1 – інший виїзд”, – перерахувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
За інформацією рятувальників, за добу на пожежах загинули двоє людей.
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Також у ДСНС повідомили, що піротехніки вилучили та знешкодили ще 657 вибухонебезпечних предметів.Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, погибшие, пожежа; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2022 в 07:42;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу на пожежах на Харківщині загинули двоє людей – ДСНС".