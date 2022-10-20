За добу на пожежах на Харківщині загинули двоє людей – ДСНС

За інформацією ГУ ДСНС Харківщини, рятувальники шість разів виїжджали гасити пожежі. Пожеж, які виникли через бойові дії, не було.

“Протягом звітного періоду здійснено 25 оперативних виїздів, з яких: 6 – на ліквідацію пожеж; 4 – на аварійно-рятувальні роботи; 14 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам; 1 – інший виїзд”, – перерахувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

За інформацією рятувальників, за добу на пожежах загинули двоє людей.

Також у ДСНС повідомили, що піротехніки вилучили та знешкодили ще 657 вибухонебезпечних предметів.