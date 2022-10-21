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Армия РФ обстреляла 8 населенных пунктов на Харьковщине — данные Генштаба

Происшествия 07:28   21.10.2022
Алексей Наумов
Армия РФ обстреляла 8 населенных пунктов на Харьковщине — данные Генштаба

В том числе в утренней сводке Генштаба ВСУ есть информация об ударе по селу Гатище Волчанского района, котрый нанесли РСЗО.

«За прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных и 24 авиационных удара, совершил более 30 обстрелов из РСЗО. Под вражескими ударами оказались районы более 15 населенных пунктов. Среди них – Гатище на Харьковщине», — отметили в сводке Генштаба.

Другие населенные пункты в нашей области враг обстреливал из танков, минометов и артиллерии. Пострадали приграничные населенные пункты, а также — те, которые находятся неподалеку от линии фронта.

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«Враг совершал обстрелы на Слобожанском направлении – из танков, минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Старица, Красное и Хатне; на Купянском и Лиманском направлениях – из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестовое, Заречное, Новое, Первомайское», —  сообщили в Генштабе.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;
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Автор: Алексей Наумов

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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2022 в 07:28;

  • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ обстреляла 8 населенных пунктов на Харьковщине — данные Генштаба".