Армия РФ обстреляла 8 населенных пунктов на Харьковщине — данные Генштаба

В том числе в утренней сводке Генштаба ВСУ есть информация об ударе по селу Гатище Волчанского района, котрый нанесли РСЗО.

«За прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных и 24 авиационных удара, совершил более 30 обстрелов из РСЗО. Под вражескими ударами оказались районы более 15 населенных пунктов. Среди них – Гатище на Харьковщине», — отметили в сводке Генштаба.

Другие населенные пункты в нашей области враг обстреливал из танков, минометов и артиллерии. Пострадали приграничные населенные пункты, а также — те, которые находятся неподалеку от линии фронта.

«Враг совершал обстрелы на Слобожанском направлении – из танков, минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Старица, Красное и Хатне; на Купянском и Лиманском направлениях – из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестовое, Заречное, Новое, Первомайское», — сообщили в Генштабе.