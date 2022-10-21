Армія РФ обстріляла 8 населених пунктів на Харківщині – дані Генштабу

У тому числі в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ є інформація про удар по селу Гатище Вовчанського району, який завдали з РСЗВ.

“За минулу добу противник завдав 3 ракетних та 24 авіаційних ударів, здійснив понад 30 обстрілів з РСЗВ. Під ворожими ударами опинилися райони понад 15 населених пунктів. Серед них – Гатище на Харківщині”, – зазначили у зведенні Генштабу.

Інші населені пункти в нашій області ворог обстрілював із танків, мінометів та артилерії. Постраждали прикордонні населені пункти, а також ті, що знаходяться неподалік лінії фронту.

“Ворог здійснював обстріли на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Стариця, Червоне та Хатнє; на Куп’янському та Лиманському напрямках – зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Зарічне, Нове, Першотравневе” , – повідомили в Генштабі.