Армія РФ обстріляла 8 населених пунктів на Харківщині – дані Генштабу
У тому числі в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ є інформація про удар по селу Гатище Вовчанського району, який завдали з РСЗВ.
“За минулу добу противник завдав 3 ракетних та 24 авіаційних ударів, здійснив понад 30 обстрілів з РСЗВ. Під ворожими ударами опинилися райони понад 15 населених пунктів. Серед них – Гатище на Харківщині”, – зазначили у зведенні Генштабу.
Інші населені пункти в нашій області ворог обстрілював із танків, мінометів та артилерії. Постраждали прикордонні населені пункти, а також ті, що знаходяться неподалік лінії фронту.
Читайте також: Обстріляли з гелікоптерів: росіяни поранили жителя Золочівської громади
“Ворог здійснював обстріли на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Стариця, Червоне та Хатнє; на Куп’янському та Лиманському напрямках – зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Зарічне, Нове, Першотравневе” , – повідомили в Генштабі.Категорії: Події, Харків; Теги: генштаб, обстріли, сводка; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Новини за темою:
Ви читали новину: «Армія РФ обстріляла 8 населених пунктів на Харківщині – дані Генштабу»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2022 в 07:28;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ обстріляла 8 населених пунктів на Харківщині – дані Генштабу".