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Армія РФ обстріляла 8 населених пунктів на Харківщині – дані Генштабу

Події 07:28   21.10.2022
Олексій Наумов
Армія РФ обстріляла 8 населених пунктів на Харківщині – дані Генштабу

У тому числі в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ є інформація про удар по селу Гатище Вовчанського району, який завдали з РСЗВ.

“За минулу добу противник завдав 3 ракетних та 24 авіаційних ударів, здійснив понад 30 обстрілів з РСЗВ. Під ворожими ударами опинилися райони понад 15 населених пунктів. Серед них – Гатище на Харківщині”, – зазначили у зведенні Генштабу.

Інші населені пункти в нашій області ворог обстрілював із танків, мінометів та артилерії. Постраждали прикордонні населені пункти, а також ті, що знаходяться неподалік лінії фронту.

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“Ворог здійснював обстріли на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Стариця, Червоне та Хатнє; на Куп’янському та Лиманському напрямках – зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Зарічне, Нове, Першотравневе” , – повідомили в Генштабі.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;
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Автор: Олексій Наумов

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2022 в 07:28;

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