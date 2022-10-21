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Харьковщина экономила электроэнергию: в Укрэнерго подвели итоги 20 октября

Общество 18:45   21.10.2022
Елена Нагорная
Харьковщина экономила электроэнергию: в Укрэнерго подвели итоги 20 октября

Харьковщина — среди областей, которые 20 октября уменьшили потребление электроэнергии.

Все области кроме Киевской, Черниговской, Херсонской и Николаевской утром 20 октября потребляли меньше, чем вечером предыдущего дня, но все равно в Черкасской, Житомирской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской и Днепропетровской областях также пришлось вводить ограничения, пишет Укрэнерго.

«В энергосистеме есть часы максимального потребления — это с 7 до 11 утра и с 17 до 23 вечера. Мы видим, что люди нас услышали, но частично — вчера, 20 октября, большинство поэкономили до 10 утра, а потом потребление резко начало расти. То есть пик сместился, но не исчез, и диспетчеры были вынуждены применить принудительные отключения в центральном и северном регионах», — рассказали в национальной энергетической компании.

Вечером украинцы уменьшили потребление в среднем на 5,4% по сравнению с предыдущим днем. Больше всего — в Черниговской, Хмельницкой, Полтавской и Сумской областях.

В Укрэнерго отмечают, что ситуация в энергосистеме еще не стабилизировалась полностью, поэтому анонсируют возможные ограничения и в дальнейшем.

«Не включайте много приборов одновременно. Если бы все прислушивались к совету «Одна лампа плюс один прибор одновременно» — отключения могли бы быть короче. Или иногда их могло бы и не быть. Если работает духовка — не включаем в это время чайник, фен или утюг. Если гладим или пылесосим — не включаем электроплиту или духовку. Внимание — ограничение не распространяется на зарядные устройства телефонов. Они не потребляют много, а быть на связи сейчас действительно важно», — добавляют в Укрэнерго.

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Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: , , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2022 в 18:45;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковщина экономила электроэнергию: в Укрэнерго подвели итоги 20 октября".