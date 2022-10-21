Харківщина економила електроенергію: в Укренерго підбили підсумки 20 жовтня
Харківщина – серед областей, які 20 жовтня зменшили споживання електроенергії.
Усі області окрім Київської, Чернігівської, Херсонської та Миколаївської вранці 20 жовтня споживали менше, ніж ввечері попереднього дня, але все одно в Черкаській, Житомирській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій та Дніпропетровській областях також довелося вводити обмеження, пише Укренерго.
“В енергосистемі є години максимального споживання – це з 7 до 11 ранку та з 17 до 23 вечора. Ми бачимо що люди нас почули, але частково – вчора, 20 жовтня, більшість поекономили до 10 ранку, а потім споживання різко почало рости. Тобто пік змістився, але не зник, і диспетчери були вимушені застосувати примусові відключення в центральному і північному регіонах”, – розповіли у національній енергетичній компанії.
Увечері українці зменшили споживання в середньому на 5,4%, порівняно з попереднім днем. Найбільше – у Чернігівській, Хмельницькій, Полтавській та Сумській областях.
В Укренерго зазначають, що ситуація в енергосистемі ще не стабілізувалася повністю, тож анонсують можливі обмеження і надалі.
“Не вмикайте багато приладів одночасно. Якби всі дослуховувалися поради “Одна лампа плюс один прилад одночасно” – відключення могли б бути коротшими. Або подекуди їх могло б і не бути. Якщо працює духовка – не вмикаємо в цей час чайник, фен чи праску. Якщо прасуємо чи пилососимо – не вмикаємо електроплиту чи духовку. Увага – обмеження не розповсюджується на зарядні пристрої телефонів. Вони не споживають багато, а бути на звʼязку зараз справді важливо”, – додають в Укренерго.
Читайте також: Сьогодні і завтра віялові відключення світла у Харкові не плануються — ТереховКатегорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: свет, Укрэнерго, Харків, экономия, электроэнергия; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Новини за темою:
Ви читали новину: «Харківщина економила електроенергію: в Укренерго підбили підсумки 20 жовтня»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2022 в 18:45;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківщина економила електроенергію: в Укренерго підбили підсумки 20 жовтня".