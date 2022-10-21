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Харківщина економила електроенергію: в Укренерго підбили підсумки 20 жовтня

Економіка 18:45   21.10.2022
Олена Нагорна
Харківщина економила електроенергію: в Укренерго підбили підсумки 20 жовтня

Харківщина – серед областей, які 20 жовтня зменшили споживання електроенергії.

Усі області окрім Київської, Чернігівської, Херсонської та Миколаївської вранці 20 жовтня споживали менше, ніж ввечері попереднього дня, але все одно в Черкаській, Житомирській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій та Дніпропетровській областях також довелося вводити обмеження, пише Укренерго.

“В енергосистемі є години максимального споживання – це з 7 до 11 ранку та з 17 до 23 вечора. Ми бачимо що люди нас почули, але частково – вчора, 20 жовтня, більшість поекономили до 10 ранку, а потім споживання різко почало рости. Тобто пік змістився, але не зник, і диспетчери були вимушені застосувати примусові відключення в центральному і північному регіонах”, – розповіли у національній енергетичній компанії.

Увечері українці зменшили споживання в середньому на 5,4%, порівняно з попереднім днем. Найбільше – у Чернігівській, Хмельницькій, Полтавській та Сумській областях.

В Укренерго зазначають, що ситуація в енергосистемі ще не стабілізувалася повністю, тож анонсують можливі обмеження і надалі.

“Не вмикайте багато приладів одночасно. Якби всі дослуховувалися поради “Одна лампа плюс один прилад одночасно” – відключення могли б бути коротшими. Або подекуди їх могло б і не бути. Якщо працює духовка – не вмикаємо в цей час чайник, фен чи праску. Якщо прасуємо чи пилососимо – не вмикаємо електроплиту чи духовку. Увага – обмеження не розповсюджується на зарядні пристрої телефонів. Вони не споживають багато, а бути на звʼязку зараз справді важливо”, – додають в Укренерго.

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Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2022 в 18:45;

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