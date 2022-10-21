Синегубов: на Чугуевщине возобновляют электроснабжение громад

Сейчас на Чугуевщине свет есть у около 5500 потребителей, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Электроснабжение уже вернули в поселки Чкаловское, Артемовка и Новый Бурлук Чугуевского района.

«Из-за боевых действий пгт Чкаловское оставалось обесточенным полгода, а Артемовка и Новый Бурлук – 4 месяца. В настоящее время работы по возобновлению электроснабжения продолжаются в селах Базалиевка и Коробочкино Чугуевского района», — отметил Синегубов.