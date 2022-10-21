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Синегубов: на Чугуевщине возобновляют электроснабжение громад

Общество 14:01   21.10.2022
Оксана Якушко
Синегубов: на Чугуевщине возобновляют электроснабжение громад

Сейчас на Чугуевщине свет есть у около 5500 потребителей, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Электроснабжение уже вернули в поселки Чкаловское, Артемовка и Новый Бурлук Чугуевского района.

«Из-за боевых действий пгт Чкаловское оставалось обесточенным полгода, а Артемовка и Новый Бурлук – 4 месяца. В настоящее время работы по возобновлению электроснабжения продолжаются в селах Базалиевка и Коробочкино Чугуевского района», — отметил Синегубов.

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Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2022 в 14:01;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синегубов: на Чугуевщине возобновляют электроснабжение громад".