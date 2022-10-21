Синегубов: на Чугуевщине возобновляют электроснабжение громад
Сейчас на Чугуевщине свет есть у около 5500 потребителей, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Электроснабжение уже вернули в поселки Чкаловское, Артемовка и Новый Бурлук Чугуевского района.
«Из-за боевых действий пгт Чкаловское оставалось обесточенным полгода, а Артемовка и Новый Бурлук – 4 месяца. В настоящее время работы по возобновлению электроснабжения продолжаются в селах Базалиевка и Коробочкино Чугуевского района», — отметил Синегубов.
Читайте также: Уже 70%: вначале свет дают в освобожденных городах Харьковщины, затем в селахКатегории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Олег Синегубов, свет, Харьковская область, Чугуевский район, электричество; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2022 в 14:01;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синегубов: на Чугуевщине возобновляют электроснабжение громад".