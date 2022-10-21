Синєгубов: на Чугуївщині відновлюють електропостачання громадам
Зараз на Чугуївщині світло мають близько 5500 споживачів, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синегубов.
Електропостачання вже повернули в селища Чкаловське, Артемівка та Новий Бурлук Чугуївського району.
«Через бойові дії смт Чкаловське залишалося знеструмленим півроку, а Артемівка і Новий Бурлук – 4 місяці. Наразі роботи з відновлення електропостачання тривають у селах Базаліївка та Коробочкине Чугуївського району», – зазначив Синєгубов.
Читайте також: Вже 70%: спочатку світло дають у звільнених містах Харківщини, потім у селахКатегорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Олег Синегубов, свет, Харьковская область, Чугуевский район, электричество; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2022 в 14:01;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синєгубов: на Чугуївщині відновлюють електропостачання громадам".