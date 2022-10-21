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Синєгубов: на Чугуївщині відновлюють електропостачання громадам

Суспільство 14:01   21.10.2022
Оксана Якушко
Синєгубов: на Чугуївщині відновлюють електропостачання громадам

Зараз на Чугуївщині світло мають близько 5500 споживачів, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синегубов.

Електропостачання вже повернули в селища Чкаловське, Артемівка та Новий Бурлук Чугуївського району.

«Через бойові дії смт Чкаловське залишалося знеструмленим півроку, а Артемівка і Новий Бурлук – 4 місяці. Наразі роботи з відновлення електропостачання тривають у селах Базаліївка та Коробочкине Чугуївського району», – зазначив Синєгубов.

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Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2022 в 14:01;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синєгубов: на Чугуївщині відновлюють електропостачання громадам".