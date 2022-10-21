Синєгубов: на Чугуївщині відновлюють електропостачання громадам

Зараз на Чугуївщині світло мають близько 5500 споживачів, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синегубов.

Електропостачання вже повернули в селища Чкаловське, Артемівка та Новий Бурлук Чугуївського району.

«Через бойові дії смт Чкаловське залишалося знеструмленим півроку, а Артемівка і Новий Бурлук – 4 місяці. Наразі роботи з відновлення електропостачання тривають у селах Базаліївка та Коробочкине Чугуївського району», – зазначив Синєгубов.