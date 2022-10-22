Какие разрушенные оккупантами дороги ремонтируют на Харьковщине
На Харьковщине дорожники работают на всех ключевых маршрутах, чтобы как можно быстрее обеспечить транспортную связь и вернуть разорванные логистические связи в область.
Как сообщают в Укравтодоре, разрушенные искусственные сооружения демонтируются на автодорогах: М-03 Киев — Харьков — Довжанский, Т-21-11 Чугуев — Печенеги — Великий Бурлук, Т-21-04 Харьков — Волчанск — КПП «Чугуновка».
К ямочному ремонту готовятся участки следующих дорог: Т-21-03 Харьков — Золочев — КПП «Александровка», Т-21-22 Изюм — Барвенково, Н-26 Чугуев — Меловое, М-03 Киев — Харьков — Довжанский.
На дороге Т-21-10 Шевченково — Балаклея — Первомайский — Кегичевка рабочие укрепляют основу и латают ямы.
В области обеспечен проезд через 8 разрушенных мостов, пишет Укравтодор. Возле поврежденных искусственных сооружений проводятся подготовительные работы по устройству временного проезда. На сегодня строится 6 временных сооружений.
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По данным ведомства, расчищены около 450 км дорог и коммунальных улиц деоккупированных Изюма, Балаклеи и Купянска. Там очистили покрытие дорог, разобрали вражеские блокпосты и убрали уничтоженную технику оккупантов и гражданские авто.Категории: Общество, Харьков; Теги: дороги, дорожники, мосты, ремонты, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 22 октября 2022 в 08:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Какие разрушенные оккупантами дороги ремонтируют на Харьковщине".