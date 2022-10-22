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Какие разрушенные оккупантами дороги ремонтируют на Харьковщине

Общество 08:36   22.10.2022
Елена Нагорная
Какие разрушенные оккупантами дороги ремонтируют на Харьковщине Фото: Укравтодор

На Харьковщине дорожники работают на всех ключевых маршрутах, чтобы как можно быстрее обеспечить транспортную связь и вернуть разорванные логистические связи в область.

Как сообщают в Укравтодоре, разрушенные искусственные сооружения демонтируются на автодорогах: М-03 Киев — Харьков — Довжанский, Т-21-11 Чугуев — Печенеги — Великий Бурлук, Т-21-04 Харьков — Волчанск — КПП «Чугуновка».

К ямочному ремонту готовятся участки следующих дорог: Т-21-03 Харьков — Золочев — КПП «Александровка», Т-21-22 Изюм — Барвенково, Н-26 Чугуев — Меловое, М-03 Киев — Харьков — Довжанский.

На дороге Т-21-10 Шевченково — Балаклея — Первомайский — Кегичевка рабочие укрепляют основу и латают ямы.

В области обеспечен проезд через 8 разрушенных мостов, пишет Укравтодор. Возле поврежденных искусственных сооружений проводятся подготовительные работы по устройству временного проезда. На сегодня строится 6 временных сооружений.

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По данным ведомства, расчищены около 450 км дорог и коммунальных улиц деоккупированных Изюма, Балаклеи и Купянска. Там очистили покрытие дорог, разобрали вражеские блокпосты и убрали уничтоженную технику оккупантов и гражданские авто.

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 22 октября 2022 в 08:36;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Какие разрушенные оккупантами дороги ремонтируют на Харьковщине".