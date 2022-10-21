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На Харьковщине уже можно проехать по семи мостам, которые были разрушены

Общество 10:10   21.10.2022
Оксана Горун
На Харьковщине уже можно проехать по семи мостам, которые были разрушены

На Харьковщине восстановили семь разрушенных мостов, у шести конструкций строят временные переправы.

Такие данные привело Министерство инфраструктуры Украины.

«В области уже обеспечен проезд через 7 разрушенных мостов. Около 6 разрушенных искусственных сооружений сейчас проводятся работы по строительству временных переправ и объездных путей», — отметили в Мининфраструктуры.

Восстановленный мост на Харьковщине

Также, по данным министерства, на освобожденных территориях Харьковской области уже расчистили около 450 км дорог и улиц в Изюме, Балаклее и Купянске.

В Харьковской области строят временные переправы через реки

«В настоящее время дорожники проводят демонтаж искусственных сооружений на дорогах М-03 Киев – Харьков – Довжанский, Т-21-11 Чугуев – Печенеги – Великий Бурлук и Т-21-04 Харьков – Волчанск – КПП «Чугуновка», — уточнили в ведомстве.

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Также начинается и ямочный ремонт на дорогах, поврежденных военной техникой.

Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2022 в 10:10;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине уже можно проехать по семи мостам, которые были разрушены".