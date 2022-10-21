На Харьковщине уже можно проехать по семи мостам, которые были разрушены
На Харьковщине восстановили семь разрушенных мостов, у шести конструкций строят временные переправы.
Такие данные привело Министерство инфраструктуры Украины.
«В области уже обеспечен проезд через 7 разрушенных мостов. Около 6 разрушенных искусственных сооружений сейчас проводятся работы по строительству временных переправ и объездных путей», — отметили в Мининфраструктуры.
Также, по данным министерства, на освобожденных территориях Харьковской области уже расчистили около 450 км дорог и улиц в Изюме, Балаклее и Купянске.
«В настоящее время дорожники проводят демонтаж искусственных сооружений на дорогах М-03 Киев – Харьков – Довжанский, Т-21-11 Чугуев – Печенеги – Великий Бурлук и Т-21-04 Харьков – Волчанск – КПП «Чугуновка», — уточнили в ведомстве.
Читайте также: На Харьковщине расчистили больше 450 км дорог (фото)
Также начинается и ямочный ремонт на дорогах, поврежденных военной техникой.Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: восстановление, дороги, Мининфраструктуры, мосты; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине уже можно проехать по семи мостам, которые были разрушены»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 21 октября 2022 в 10:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине уже можно проехать по семи мостам, которые были разрушены".