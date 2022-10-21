На Харківщині вже можна проїхати сімома мостами, що були зруйновані

На Харківщині відновили сім зруйнованих мостів, біля шістьох конструкцій будують тимчасові переправи.

Такі дані надало Міністерство інфраструктури України.

“В області вже забезпечено проїзд через 7 зруйнованих мостів. Біля 6 зруйнованих штучних споруд зараз проводяться роботи з будівництва тимчасових переправ та об’їзних шляхів”, – зазначили в Мінінфраструктури.

Також, за даними міністерства, на звільнених територіях Харківської області вже розчистили близько 450 км доріг та вулиць в Ізюмі, Балаклії та Куп’янську.

“У даний час шляховики проводять демонтаж штучних споруд на дорогах М-03 Київ – Харків – Довжанський, Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук та Т-21-04 Харків – Вовчанськ – КПП “Чугунівка”, – уточнили у відомстві .

Також розпочинається і ямковий ремонт на дорогах, пошкоджених військовою технікою.