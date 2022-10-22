Які зруйновані окупантами дороги ремонтують на Харківщині

На Харківщині шляховики працюють на всіх ключових маршрутах, щоб якнайшвидше забезпечити транспортний зв’язок та повернути розірвані логістичні зв’язки до області.

Як повідомляють в Укравтодорі, зруйновані штучні споруди демонтуються на автошляхах: М-03 Київ – Харків – Довжанський, Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук, Т-21-04 Харків – Вовчанськ – КПП “Чугунівка”.

До ямкового ремонту готуються ділянки наступних доріг: Т-21-03 Харків – Золочів – КПП “Олександрівка”, Т-21-22 Ізюм – Барвінкове, Н-26 Чугуїв – Мілове, М-03 Київ – Харків – Довжанський.

На дорозі Т-21-10 Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка робітники зміцнюють основу та латають ями.

В області забезпечено проїзд через 8 зруйнованих мостів, пише Укравтодор. Біля пошкоджених штучних споруд проводяться підготовчі роботи щодо влаштування тимчасового проїзду. На сьогодні будується 6 тимчасових споруд.

За даними відомства, розчищено близько 450 км доріг та комунальних вулиць деокупованих Ізюма, Балаклії та Куп’янська. Там очистили покриття доріг, розібрали ворожі блокпости та прибрали знищену техніку окупантів та цивільні авто.