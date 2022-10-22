Які зруйновані окупантами дороги ремонтують на Харківщині
На Харківщині шляховики працюють на всіх ключових маршрутах, щоб якнайшвидше забезпечити транспортний зв’язок та повернути розірвані логістичні зв’язки до області.
Як повідомляють в Укравтодорі, зруйновані штучні споруди демонтуються на автошляхах: М-03 Київ – Харків – Довжанський, Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук, Т-21-04 Харків – Вовчанськ – КПП “Чугунівка”.
До ямкового ремонту готуються ділянки наступних доріг: Т-21-03 Харків – Золочів – КПП “Олександрівка”, Т-21-22 Ізюм – Барвінкове, Н-26 Чугуїв – Мілове, М-03 Київ – Харків – Довжанський.
На дорозі Т-21-10 Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка робітники зміцнюють основу та латають ями.
В області забезпечено проїзд через 8 зруйнованих мостів, пише Укравтодор. Біля пошкоджених штучних споруд проводяться підготовчі роботи щодо влаштування тимчасового проїзду. На сьогодні будується 6 тимчасових споруд.
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За даними відомства, розчищено близько 450 км доріг та комунальних вулиць деокупованих Ізюма, Балаклії та Куп’янська. Там очистили покриття доріг, розібрали ворожі блокпости та прибрали знищену техніку окупантів та цивільні авто.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дороги, дорожники, мосты, ремонты, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2022 в 08:36;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Які зруйновані окупантами дороги ремонтують на Харківщині".