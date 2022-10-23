Бизнесмен из Великобритании плетет маскировочные сетки в Харькове (сюжет)
52-летний Гай Брунелл из Великобритании имеет успешный бизнес, связанный с недвижимостью и производством нефти. Но, приехав в Украину на несколько дней, решил остаться надолго.
Сейчас он волонтерит в Харькове и признается, что близкие считают его сумасшедшим. Подробности – в сюжете МГ «Объектив».
Гаю Брунеллу 52 года. В Харькове он уже несколько недель, и за это время сделал немало хороших дел, ведь приехал в Украину с единственной целью – помочь.
Гай Брунелл, волонтер организации «ТурботаЄ»
В молодости я объездил весь мир. Был и в Южной Америке, и в Африке. Не в первый раз я занимаюсь этой работой. Но когда мы узнали, что в Украине война – если ты британец, если ты можешь помочь, ты должен помочь.
Гай прибыл из Северного Йоркшира в Великобритании. У него дома есть бизнес, связанный с недвижимостью и производством нефти из отходов. Говорит: сначала хотел только привезти детскую одежду и уехать. Но потом настолько проникся войной в Украине, что передал свои дела по бизнесу жене и остался здесь. Теперь вместе с другими волонтерами Гай помогает плести маскировочные сетки, производить окопные свечи и развозить гуманитарную помощь. Так он побывал в Изюме.
Гай Брунелл, волонтер организации «ТурботаЄ»
Я был в шоке от того, что сделали россияне в Изюме: ни воды, ни электричества и все эти разрушения.
В Великобритании поддерживают украинцев, продолжает волонтер. И постоянно собирают деньги на гуманитарную помощь. Но бросить все и поехать сюда лично… За это близкие называют Гая сумасшедшим.
Гай Брунелл, волонтер организации «ТурботаЄ»
Они думают, что я сумасшедший. Я сам так считаю.
Дома у бизнесмена осталась жена с детьми. Но совсем скоро она тоже приедет в Харьков – на неделю, и тогда волонтеры будут работать вместе. О своем решении мужчина не сожалеет. Напротив, говорит, Украина настолько запала в сердце, что он решил приезжать сюда, пока не закончится война. Правда, и после этого оставлять государство совсем в его планы не входит.
Гай Брунелл, волонтер организации «ТурботаЄ»
Украинцы и британцы очень похожи, я здесь понял. Очень похожи характерами, мы прекрасно понимаем друг друга. Возможно, поэтому Британия так поддерживает Украину. Люди в Украине отличные, они дружеские, они теплые. И когда все закончится, я буду сюда приезжать и обязательно приезжать со своей семьей.
Поездка в Изюм произвела на Гая большое впечатление. Волонтер дает совет тем, кто в отчаянии.
Гай Брунелл, волонтер организации «ТурботаЄ»
Жизнь коротка, и с людьми случаются гораздо более ужасные вещи, чем со мной. Поезжайте в Изюм и увидите, как вам повезло.Категории: Мир, Общество, Репортаж, Харьков; Теги: бизнесмен, Великобритания, волонтер; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Новости по теме:
Вы читали новость: «Бизнесмен из Великобритании плетет маскировочные сетки в Харькове (сюжет)»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 23 октября 2022 в 17:49;
Корреспондент Артем Листопад, Павел Велицкий в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бизнесмен из Великобритании плетет маскировочные сетки в Харькове (сюжет)".