Бизнесмен из Великобритании плетет маскировочные сетки в Харькове (сюжет)

52-летний Гай Брунелл из Великобритании имеет успешный бизнес, связанный с недвижимостью и производством нефти. Но, приехав в Украину на несколько дней, решил остаться надолго.

Сейчас он волонтерит в Харькове и признается, что близкие считают его сумасшедшим. Подробности – в сюжете МГ «Объектив».

Гаю Брунеллу 52 года. В Харькове он уже несколько недель, и за это время сделал немало хороших дел, ведь приехал в Украину с единственной целью – помочь.

Гай Брунелл, волонтер организации «ТурботаЄ»

В молодости я объездил весь мир. Был и в Южной Америке, и в Африке. Не в первый раз я занимаюсь этой работой. Но когда мы узнали, что в Украине война – если ты британец, если ты можешь помочь, ты должен помочь.

Гай прибыл из Северного Йоркшира в Великобритании. У него дома есть бизнес, связанный с недвижимостью и производством нефти из отходов. Говорит: сначала хотел только привезти детскую одежду и уехать. Но потом настолько проникся войной в Украине, что передал свои дела по бизнесу жене и остался здесь. Теперь вместе с другими волонтерами Гай помогает плести маскировочные сетки, производить окопные свечи и развозить гуманитарную помощь. Так он побывал в Изюме.

Гай Брунелл, волонтер организации «ТурботаЄ»

Я был в шоке от того, что сделали россияне в Изюме: ни воды, ни электричества и все эти разрушения.

В Великобритании поддерживают украинцев, продолжает волонтер. И постоянно собирают деньги на гуманитарную помощь. Но бросить все и поехать сюда лично… За это близкие называют Гая сумасшедшим.

Гай Брунелл, волонтер организации «ТурботаЄ»

Они думают, что я сумасшедший. Я сам так считаю.

Дома у бизнесмена осталась жена с детьми. Но совсем скоро она тоже приедет в Харьков – на неделю, и тогда волонтеры будут работать вместе. О своем решении мужчина не сожалеет. Напротив, говорит, Украина настолько запала в сердце, что он решил приезжать сюда, пока не закончится война. Правда, и после этого оставлять государство совсем в его планы не входит.

Гай Брунелл, волонтер организации «ТурботаЄ»

Украинцы и британцы очень похожи, я здесь понял. Очень похожи характерами, мы прекрасно понимаем друг друга. Возможно, поэтому Британия так поддерживает Украину. Люди в Украине отличные, они дружеские, они теплые. И когда все закончится, я буду сюда приезжать и обязательно приезжать со своей семьей.

Поездка в Изюм произвела на Гая большое впечатление. Волонтер дает совет тем, кто в отчаянии.

Гай Брунелл, волонтер организации «ТурботаЄ»

Жизнь коротка, и с людьми случаются гораздо более ужасные вещи, чем со мной. Поезжайте в Изюм и увидите, как вам повезло.