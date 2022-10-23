Бізнесмен із Великобританії плете маскувальні сітки в Харкові (сюжет)

52-річний Гай Брунелл із Великобританії має успішний бізнес, пов’язаний із нерухомістю та виробництвом нафти. Але, приїхавши до України на кілька днів, вирішив залишитись надовго.

Нині він волонтерить у Харкові та зізнається, що близькі вважають його божевільним. Подробиці – в сюжеті МГ “Об’єктив”.

Гаю Брунеллу 52 роки. У Харкові він уже кілька тижнів, і за цей час зробив чимало добрих справ, адже приїхав до України з єдиною метою – допомогти.

Гай Брунелл, волонтер організації “ТурботаЄ”

У молодості я об’їздив увесь світ. Був і в Південній Америці, і Африці. Не вперше я займаюся цією роботою. Але коли ми дізналися, що в Україні війна – якщо ти британець, якщо ти можеш допомогти, то ти маєш допомогти.

Гай прибув із Північного Йоркширу у Великій Британії. У нього вдома є бізнес, пов’язаний із нерухомістю та виробництвом нафти з відходів. Каже: спочатку хотів лише привезти дитячий одяг та поїхати. Але потім настільки перейнявся війною в Україні, що передав свої справи щодо бізнесу дружині й залишився тут. Тепер разом з іншими волонтерами Гай допомагає плести маскувальні сітки, виробляти окопні свічки та розвозити гуманітарну допомогу. Так він побував у Ізюмі.

Гай Брунелл, волонтер організації “ТурботаЄ”

Я був шокований тим, що зробили росіяни в Ізюмі: ні води, ні електрики й усі ці руйнування.

У Великій Британії підтримують українців, продовжує волонтер. І постійно збирають гроші на гуманітарну допомогу. Але покинути все і поїхати сюди особисто… За це близькі називають Гая божевільним.

Гай Брунелл, волонтер організації “ТурботаЄ”

Вони думають, що я божевільний. Я сам так вважаю.

Удома в бізнесмена залишилася дружина з дітьми. Але незабаром вона теж приїде до Харкова – на тиждень, і тоді волонтери працюватимуть разом. Про своє рішення чоловік не жалкує. Навпаки, каже, Україна настільки запала у серце, що він вирішив приїжджати сюди, доки не закінчиться війна. Щоправда, і після цього залишати державу зовсім до її планів не входить.

Гай Брунелл, волонтер організації “ТурботаЄ”

Українці та британці дуже схожі, я тут зрозумів. Дуже схожі на характери, ми чудово розуміємо одне одного. Можливо тому Британія так підтримує Україну. Люди в Україні чудові, вони дружні, вони теплі. І коли все закінчиться, я приїжджатиму сюди й обов’язково приїжджатиму зі своєю родиною.

Поїздка до Ізюма справила на Гая велике враження. Волонтер дає пораду тим, хто в розпачі.

Гай Брунелл, волонтер організації “ТурботаЄ”

Життя коротке, і з людьми трапляються набагато жахливіші речі, ніж зі мною. Їдьте в Ізюм і побачите, як вам пощастило.