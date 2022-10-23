Бізнесмен із Великобританії плете маскувальні сітки в Харкові (сюжет)
52-річний Гай Брунелл із Великобританії має успішний бізнес, пов’язаний із нерухомістю та виробництвом нафти. Але, приїхавши до України на кілька днів, вирішив залишитись надовго.
Нині він волонтерить у Харкові та зізнається, що близькі вважають його божевільним. Подробиці – в сюжеті МГ “Об’єктив”.
Гаю Брунеллу 52 роки. У Харкові він уже кілька тижнів, і за цей час зробив чимало добрих справ, адже приїхав до України з єдиною метою – допомогти.
Гай Брунелл, волонтер організації “ТурботаЄ”
У молодості я об’їздив увесь світ. Був і в Південній Америці, і Африці. Не вперше я займаюся цією роботою. Але коли ми дізналися, що в Україні війна – якщо ти британець, якщо ти можеш допомогти, то ти маєш допомогти.
Гай прибув із Північного Йоркширу у Великій Британії. У нього вдома є бізнес, пов’язаний із нерухомістю та виробництвом нафти з відходів. Каже: спочатку хотів лише привезти дитячий одяг та поїхати. Але потім настільки перейнявся війною в Україні, що передав свої справи щодо бізнесу дружині й залишився тут. Тепер разом з іншими волонтерами Гай допомагає плести маскувальні сітки, виробляти окопні свічки та розвозити гуманітарну допомогу. Так він побував у Ізюмі.
Гай Брунелл, волонтер організації “ТурботаЄ”
Я був шокований тим, що зробили росіяни в Ізюмі: ні води, ні електрики й усі ці руйнування.
У Великій Британії підтримують українців, продовжує волонтер. І постійно збирають гроші на гуманітарну допомогу. Але покинути все і поїхати сюди особисто… За це близькі називають Гая божевільним.
Гай Брунелл, волонтер організації “ТурботаЄ”
Вони думають, що я божевільний. Я сам так вважаю.
Удома в бізнесмена залишилася дружина з дітьми. Але незабаром вона теж приїде до Харкова – на тиждень, і тоді волонтери працюватимуть разом. Про своє рішення чоловік не жалкує. Навпаки, каже, Україна настільки запала у серце, що він вирішив приїжджати сюди, доки не закінчиться війна. Щоправда, і після цього залишати державу зовсім до її планів не входить.
Гай Брунелл, волонтер організації “ТурботаЄ”
Українці та британці дуже схожі, я тут зрозумів. Дуже схожі на характери, ми чудово розуміємо одне одного. Можливо тому Британія так підтримує Україну. Люди в Україні чудові, вони дружні, вони теплі. І коли все закінчиться, я приїжджатиму сюди й обов’язково приїжджатиму зі своєю родиною.
Поїздка до Ізюма справила на Гая велике враження. Волонтер дає пораду тим, хто в розпачі.
Гай Брунелл, волонтер організації “ТурботаЄ”
Життя коротке, і з людьми трапляються набагато жахливіші речі, ніж зі мною. Їдьте в Ізюм і побачите, як вам пощастило.Категорії: Репортаж, Світ, Суспільство, Харків; Теги: бизнесмен, Великобритания, волонтер; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2022 в 17:49;
Кореспондент Артем Листопад, Павло Велицький у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бізнесмен із Великобританії плете маскувальні сітки в Харкові (сюжет)".