«Грибная неделя»: синоптики прогнозируют на Харьковщине тепло и дожди
По прогнозу Харьковского гидрометцентра, теплая погода на Харьковщине сохранится в течение всей недели, передает «Суспільне».
Прогноз на ближайшую неделю от Харьковского регионального центра по гидрометеорологии выглядит следующим образом:
24 октября
Ночью — небольшой дождь, днем - без осадков, обласно с прояснениями; ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью: 3-8° тепла, днем - 9-14° тепла.
25 октября
Облачно с прояснениями; ночью без существенных осадков; ночью и утром местами туман; днем — местами небольшой дождь; ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 10-15° тепла.
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26 октября
Облачная погода; дождь; ночью и утром местами туман; ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10 ° тепла, днем 10-15 ° тепла.
27 октября
Облачно с прояснениями; без существенных осадков; ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10 ° тепла, днем 10-15 ° тепла.
28 октября
Облачно с прояснениями; без существенных осадков; ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15° тепла.
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Такая погода — настоящий подарок для грибников, ведь грибной сезон в тепле и влажности должен продолжиться. Именно поэтому напоминаем, что походы в лес на Харьковщине — особенно на деоккупированных территориях и там, где шли бои, были обстрелы — это крайне опасное мероприятие. В регионе сохраняется повышенная минная опасность. Пиротехники сейчас активно разминируют дороги, коммуникации и критическую инфраструктуру. Так что до лесов дойдут нескоро.Категории: Общество, Харьков; Теги: грибы, погода, тепло; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 23 октября 2022 в 22:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Грибная неделя»: синоптики прогнозируют на Харьковщине тепло и дожди".