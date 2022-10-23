«Грибная неделя»: синоптики прогнозируют на Харьковщине тепло и дожди

По прогнозу Харьковского гидрометцентра, теплая погода на Харьковщине сохранится в течение всей недели, передает «Суспільне».

Прогноз на ближайшую неделю от Харьковского регионального центра по гидрометеорологии выглядит следующим образом:

24 октября

Ночью — небольшой дождь, днем ​​- без осадков, обласно с прояснениями; ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью: 3-8° тепла, днем ​​- 9-14° тепла.

25 октября

Облачно с прояснениями; ночью без существенных осадков; ночью и утром местами туман; днем — местами небольшой дождь; ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем ​​10-15° тепла.

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26 октября

Облачная погода; дождь; ночью и утром местами туман; ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10 ° тепла, днем ​​10-15 ° тепла.

27 октября

Облачно с прояснениями; без существенных осадков; ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10 ° тепла, днем ​​10-15 ° тепла.

28 октября

Облачно с прояснениями; без существенных осадков; ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем ​​10-15° тепла.

Такая погода — настоящий подарок для грибников, ведь грибной сезон в тепле и влажности должен продолжиться. Именно поэтому напоминаем, что походы в лес на Харьковщине — особенно на деоккупированных территориях и там, где шли бои, были обстрелы — это крайне опасное мероприятие. В регионе сохраняется повышенная минная опасность. Пиротехники сейчас активно разминируют дороги, коммуникации и критическую инфраструктуру. Так что до лесов дойдут нескоро.