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“Грибний тиждень”: синоптики прогнозують на Харківщині тепло та дощі

Суспільство 22:00   23.10.2022
Оксана Горун
“Грибний тиждень”: синоптики прогнозують на Харківщині тепло та дощі

За прогнозом Харківського гідрометцентру, тепла погода на Харківщині утримається протягом усього тижня, передає “Суспільне” .

 Прогноз на найближчий тиждень від Харківського регіонального центру з гідрометеорології виглядає так:

24 жовтня

Вночі – невеликий дощ; вдень без опадів; хмарно з проясненнями; вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі: 3-8 ° тепла, вдень – 9-14 ° тепла.

25 жовтня

Хмарно з проясненнями; вночі без істотних опадів; вночі та вранці місцями туман; вдень – місцями невеликий дощ; вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6 ° тепла, вдень 10-15 ° тепла.

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26 жовтня

Хмарна погода; дощ; вночі та вранці місцями туман; вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 10-15° тепла.

27 жовтня

Хмарно з проясненнями; без істотних опадів; вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 10-15° тепла.

28 жовтня

Хмарно з проясненнями; без істотних опадів; вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8 ° тепла, вдень 10-15 ° тепла.

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Така погода – справжній подарунок для грибників, адже грибний сезон у теплі та вологості має продовжитися. Саме тому нагадуємо, що походи до лісу на Харківщині – особливо на деокупованих територіях та там, де точилися бої, були обстріли – це вкрай небезпечний захід. У регіоні зберігається підвищена мінна небезпека. Піротехніки зараз активно розміновують дороги, комунікації та критичну інфраструктуру. Тож до лісів дійдуть нескоро.

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2022 в 22:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Грибний тиждень”: синоптики прогнозують на Харківщині тепло та дощі".