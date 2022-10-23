“Грибний тиждень”: синоптики прогнозують на Харківщині тепло та дощі
За прогнозом Харківського гідрометцентру, тепла погода на Харківщині утримається протягом усього тижня, передає “Суспільне” .
Прогноз на найближчий тиждень від Харківського регіонального центру з гідрометеорології виглядає так:
24 жовтня
Вночі – невеликий дощ; вдень без опадів; хмарно з проясненнями; вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі: 3-8 ° тепла, вдень – 9-14 ° тепла.
25 жовтня
Хмарно з проясненнями; вночі без істотних опадів; вночі та вранці місцями туман; вдень – місцями невеликий дощ; вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6 ° тепла, вдень 10-15 ° тепла.
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26 жовтня
Хмарна погода; дощ; вночі та вранці місцями туман; вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 10-15° тепла.
27 жовтня
Хмарно з проясненнями; без істотних опадів; вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 10-15° тепла.
28 жовтня
Хмарно з проясненнями; без істотних опадів; вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8 ° тепла, вдень 10-15 ° тепла.
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Така погода – справжній подарунок для грибників, адже грибний сезон у теплі та вологості має продовжитися. Саме тому нагадуємо, що походи до лісу на Харківщині – особливо на деокупованих територіях та там, де точилися бої, були обстріли – це вкрай небезпечний захід. У регіоні зберігається підвищена мінна небезпека. Піротехніки зараз активно розміновують дороги, комунікації та критичну інфраструктуру. Тож до лісів дійдуть нескоро.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: грибы, погода, тепло; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2022 в 22:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Грибний тиждень”: синоптики прогнозують на Харківщині тепло та дощі".