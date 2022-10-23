На Харьковщине уже 16000 жителей освобожденных территорий получили по 1200 грн
Жители деоккупированных территорий в Харьковской области продолжают получать выплаты от Международного Комитета Красного Креста.
«1200 гривен от Международного Комитета Красного Креста уже получили более 16 тысяч жителей освобожденной Харьковщины. Это около 20 миллионов гривен, которые «Укрпочта» доставила в 67 деоккупированных населенных пунктов, — сообщила пресс-служба Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.
Там также сообщили, что в ближайшее время жители деоккупированных территорий Харьковщины смогут получить еще один вид финансовой помощи — от Международной организации по миграции. В этом случае речь идет о выплате 2,2 тыс. грн.
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С вопросами о том, как получить выплаты, можно обращаться в Минреинтеграции: на круглосуточную горячую линию по кризисным вопросам: 15-48 или на горячую линию Уполномоченного по ВПЛ: +38 (066) 813 62 39.Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: выплаты, деньги, минреинтеграции; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 23 октября 2022 в 16:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине уже 16000 жителей освобожденных территорий получили по 1200 грн".