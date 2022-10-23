На Харківщині вже 16 000 мешканців звільнених територій отримали по 1200 грн

Жителі деокупованих територій на Харківщині продовжують отримувати виплати від Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

“1200 гривень від Міжнародного Комітету Червоного Хреста вже отримали понад 16 тисяч жителів звільненої Харківщини. Це близько 20 мільйонів гривень, які “Укрпошта” доправила до 67 деокупованих населених пунктів”, – повідомила пресслужба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Там також поінформували, що найближчим часом мешканці деокупованих територій Харківщини матимуть змогу отримати ще один вид фінансової допомоги – від Міжнародної організації з міграції. У цьому випадку йдеться про виплату 2,2 тис. грн.

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З питаннями щодо того, як отримати виплати, можна звертатися до Мінреінтеграції: на цілодобову гарячу лінію з кризових питань: 15-48 або на гарячу лінію Уповноваженого з ВПО: +38 (066) 813 62 39.