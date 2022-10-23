Российский БТР на Харьковщине «перешел» на сторону Украины (фото)

Журналист Юрий Бутусов показал фото трофейного БТР, захваченного десантниками на Харьковщине.

«Трофейный БТР-82А, захваченный в Харьковской области воинами одного из наших лучших боевых соединений – знаменитой 80-й десантно-штурмовой бригады. Полностью исправная боевая машина воюет как штатное вооружение украинских десантников, значительно усиливших свою боеспособность десятками единиц новой техники из «российского ленд-лиза», — прокомментировал опубликованное фото Бутусов.

При этом российский БТР уже окончательно «перешел» на сторону Украины — его перекрасили в пиксельный камуфляж ВСУ. На башне у него гамма-крест.

«Гамма-крест – Греческого происхождения, в частности, использовался в церковной символике», — пояснил Бутусов.