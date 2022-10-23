Российский БТР на Харьковщине «перешел» на сторону Украины (фото)
Журналист Юрий Бутусов показал фото трофейного БТР, захваченного десантниками на Харьковщине.
«Трофейный БТР-82А, захваченный в Харьковской области воинами одного из наших лучших боевых соединений – знаменитой 80-й десантно-штурмовой бригады. Полностью исправная боевая машина воюет как штатное вооружение украинских десантников, значительно усиливших свою боеспособность десятками единиц новой техники из «российского ленд-лиза», — прокомментировал опубликованное фото Бутусов.
При этом российский БТР уже окончательно «перешел» на сторону Украины — его перекрасили в пиксельный камуфляж ВСУ. На башне у него гамма-крест.
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«Гамма-крест – Греческого происхождения, в частности, использовался в церковной символике», — пояснил Бутусов.Категории: Общество, Харьков; Теги: бтр, Бутусов, война, трофеи; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 23 октября 2022 в 20:03;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российский БТР на Харьковщине «перешел» на сторону Украины (фото)".