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Российский БТР на Харьковщине «перешел» на сторону Украины (фото)

Общество 20:03   23.10.2022
Алексей Наумов
Российский БТР на Харьковщине «перешел» на сторону Украины (фото)

Журналист Юрий Бутусов показал фото трофейного БТР, захваченного десантниками на Харьковщине.

«Трофейный БТР-82А, захваченный в Харьковской области воинами одного из наших лучших боевых соединений – знаменитой 80-й десантно-штурмовой бригады. Полностью исправная боевая машина воюет как штатное вооружение украинских десантников, значительно усиливших свою боеспособность десятками единиц новой техники из «российского ленд-лиза», — прокомментировал опубликованное фото Бутусов.

При этом российский БТР уже окончательно «перешел» на сторону Украины — его перекрасили в пиксельный камуфляж ВСУ. На башне у него  гамма-крест.

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«Гамма-крест – Греческого происхождения, в частности, использовался в церковной символике», — пояснил Бутусов.

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Алексей Наумов

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  • • Дата публикации материала: 23 октября 2022 в 20:03;

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