Російський БТР на Харківщині “перейшов” на бік України (фото)
Журналіст Юрій Бутусов показав фото трофейного БТР, захопленого десантниками Харківщини.
“Трофейний БТР-82А, захоплений у Харківській області воїнами одного з наших найкращих бойових з’єднань – знаменитої 80-ї десантно-штурмової бригади. Повністю справна бойова машина воює як штатне озброєння українських десантників, які значно посилили свою боєздатність десятками одиниць нової техніки з “російського ленд-ліза”, – прокоментував опубліковане фото Бутусов.
При цьому російський БТР вже остаточно “перейшов” на бік України – його перефарбували у піксельний камуфляж ЗСУ. На вежі в нього гамма-хрест.
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“Гамма-хрест – Грецького походження, зокрема, використовувався у церковній символіці”, – пояснив Бутусов.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бтр, Бутусов, війна, трофеи; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2022 в 20:03;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російський БТР на Харківщині “перейшов” на бік України (фото)".