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Російський БТР на Харківщині “перейшов” на бік України (фото)

Суспільство 20:03   23.10.2022
Олексій Наумов
Російський БТР на Харківщині “перейшов” на бік України (фото)

Журналіст Юрій Бутусов показав фото трофейного БТР, захопленого десантниками Харківщини.

“Трофейний БТР-82А, захоплений у Харківській області воїнами одного з наших найкращих бойових з’єднань – знаменитої 80-ї десантно-штурмової бригади. Повністю справна бойова машина воює як штатне озброєння українських десантників, які значно посилили свою боєздатність десятками одиниць нової техніки з “російського ленд-ліза”, – прокоментував опубліковане фото Бутусов.

При цьому російський БТР вже остаточно “перейшов” на бік України – його перефарбували у піксельний камуфляж ЗСУ. На вежі в нього гамма-хрест.

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“Гамма-хрест – Грецького походження, зокрема, використовувався у церковній символіці”, – пояснив Бутусов.

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Олексій Наумов

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