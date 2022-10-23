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Россияне, будучи на Харьковщине, грозились написать бранные слова в Вашингтоне

Общество 10:57   23.10.2022
Оксана Горун
Россияне, будучи на Харьковщине, грозились написать бранные слова в Вашингтоне

«Наскальную живопись», отражающую мировоззрение «второй армии мира», обнаружили на Харьковщине бойцы теробороны.

«Такой графический шедевр российских оккупантов нашли в одном из освобожденных населенных пунктов в Харьковской области», — отметили в пресс-службе Харьковской отдельной бригады территориальной обороны.

На стене, по всей видимости, захваченной российскими оккупантами квартиры или дома, красуется «глубокомысленная» надпись: «И на стенах Вашингтона мы напишем слово х@й». Надпись сделана красной краской печатными буквами.

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«Авторский коллектив, создавший этот шедевр поп-арта, временно прекратил работу из-за художественных споров. Половину срисовала наша арта, а другая половина «кистюет» изо всех сил за поребрик», — сообщили о судьбе непризнанных художников тероборонцы.

Категории: Общество, Харьков; Теги: , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 23 октября 2022 в 10:57;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне, будучи на Харьковщине, грозились написать бранные слова в Вашингтоне".