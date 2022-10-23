Россияне, будучи на Харьковщине, грозились написать бранные слова в Вашингтоне

«Наскальную живопись», отражающую мировоззрение «второй армии мира», обнаружили на Харьковщине бойцы теробороны.

«Такой графический шедевр российских оккупантов нашли в одном из освобожденных населенных пунктов в Харьковской области», — отметили в пресс-службе Харьковской отдельной бригады территориальной обороны.

На стене, по всей видимости, захваченной российскими оккупантами квартиры или дома, красуется «глубокомысленная» надпись: «И на стенах Вашингтона мы напишем слово х@й». Надпись сделана красной краской печатными буквами.

«Авторский коллектив, создавший этот шедевр поп-арта, временно прекратил работу из-за художественных споров. Половину срисовала наша арта, а другая половина «кистюет» изо всех сил за поребрик», — сообщили о судьбе непризнанных художников тероборонцы.