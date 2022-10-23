Россияне, будучи на Харьковщине, грозились написать бранные слова в Вашингтоне
«Наскальную живопись», отражающую мировоззрение «второй армии мира», обнаружили на Харьковщине бойцы теробороны.
«Такой графический шедевр российских оккупантов нашли в одном из освобожденных населенных пунктов в Харьковской области», — отметили в пресс-службе Харьковской отдельной бригады территориальной обороны.
На стене, по всей видимости, захваченной российскими оккупантами квартиры или дома, красуется «глубокомысленная» надпись: «И на стенах Вашингтона мы напишем слово х@й». Надпись сделана красной краской печатными буквами.
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«Авторский коллектив, создавший этот шедевр поп-арта, временно прекратил работу из-за художественных споров. Половину срисовала наша арта, а другая половина «кистюет» изо всех сил за поребрик», — сообщили о судьбе непризнанных художников тероборонцы.Категории: Общество, Харьков; Теги: война, тероборона; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 23 октября 2022 в 10:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне, будучи на Харьковщине, грозились написать бранные слова в Вашингтоне".