Росіяни, будучи на Харківщині, погрожували написати лайку у Вашингтоні
“Наскальний живопис”, що відображає світогляд “другої армії світу”, виявили на Харківщині бійці тероборони.
“Такий графічний шедевр російських окупантів знайшли в одному зі звільнених населених пунктів у Харківській області”, – зазначили в пресслужбі Харківської окремої бригади тероборони.
На стіні, мабуть, захопленої російськими окупантами квартири або будинку, красується “глибокодумний” напис: “И на стенах Вашингтона мы напишем слово х@й”. Напис зроблений червоною фарбою друкованими літерами.
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“Авторський колектив, який створив цей шедевр поп-арту тимчасово припинив роботу через художні суперечки. Половину змалювала наша арта, а інша половина пензлює з усіх сил за порєбрік”, – повідомили про долю невизнаних художників тероборонці.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: війна, тероборона; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2022 в 10:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни, будучи на Харківщині, погрожували написати лайку у Вашингтоні".