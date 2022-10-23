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Росіяни, будучи на Харківщині, погрожували написати лайку у Вашингтоні

Суспільство 10:57   23.10.2022
Оксана Горун
Росіяни, будучи на Харківщині, погрожували написати лайку у Вашингтоні

“Наскальний живопис”, що відображає світогляд “другої армії світу”, виявили на Харківщині бійці тероборони.

“Такий графічний шедевр російських окупантів знайшли в одному зі звільнених населених пунктів у Харківській області”, – зазначили в пресслужбі Харківської окремої бригади тероборони.

На стіні, мабуть, захопленої російськими окупантами квартири або будинку, красується “глибокодумний” напис: “И на стенах Вашингтона мы напишем слово х@й”. Напис зроблений червоною фарбою друкованими літерами.

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“Авторський колектив, який створив цей шедевр поп-арту тимчасово припинив роботу через художні суперечки. Половину змалювала наша арта, а інша половина пензлює з усіх сил за порєбрік”, – повідомили про долю невизнаних художників тероборонці.

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , ;
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Автор: Оксана Горун

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