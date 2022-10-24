13 мешков с документами: Полиция в Изюме изъяла секретные карты рашистов
Полицейские в Изюме изъяли боевое распоряжение на вторжение в Украину и карту Харьковщины по маршруту движения.
Обнаружили находки на территории лицея в подвальном помещении. Полицейские вытащили на свет божий 13 мешков с документами.
Среди выявленных вещественных доказательств было секретное боевое распоряжение военных рф на вторжение на территорию Украины, топографическая карта Харьковской области по маршруту движения, списки личного состава военнослужащих ВС рф танковых бригад, документы структурных подразделений ВГА Изюмского района, учебных заведений, медицинских учреждений, предпринимателей и предпринимателей.
По данному факту следователями возбуждено уголовное производство.
Читайте также: «Залютинские» взялись за старое»: Болвинов показал, что нашли дома у бандитовКатегории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: вещдоки, документы, Изюм, полиция Харьковской области, рашисты; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 24 октября 2022 в 15:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 мешков с документами: Полиция в Изюме изъяла секретные карты рашистов".