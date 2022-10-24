13 мешков с документами: Полиция в Изюме изъяла секретные карты рашистов

Полицейские в Изюме изъяли боевое распоряжение на вторжение в Украину и карту Харьковщины по маршруту движения.

Обнаружили находки на территории лицея в подвальном помещении. Полицейские вытащили на свет божий 13 мешков с документами.

Среди выявленных вещественных доказательств было секретное боевое распоряжение военных рф на вторжение на территорию Украины, топографическая карта Харьковской области по маршруту движения, списки личного состава военнослужащих ВС рф танковых бригад, документы структурных подразделений ВГА Изюмского района, учебных заведений, медицинских учреждений, предпринимателей и предпринимателей.

По данному факту следователями возбуждено уголовное производство.